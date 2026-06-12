LINGO- Νίκος Μουτσινάς: Η αποκάλυψη για το μπάσκετ που δε γνωρίζαμε

Αποκλειστικό sneak preview από το lingo του ΣΚ στο Star

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Αποκλειστικό απόσπασμα του LINGO

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε ότι υπήρξε μπασκετμπολίστας από 7 ετών μέχρι το γυμνάσιο.
  • Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού Lingo στο Breakfast@Star.
  • Η λέξη «θύμα» χάρισε τη νίκη και 200 ευρώ στους παίκτες του παιχνιδιού.
  • Ο Μουτσινάς παρατήρησε ότι οι παίκτες θύμιζαν ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό.
  • Αν και αγαπούσε το μπάσκετ, επέλεξε να ακολουθήσει διαφορετική καριέρα.

Ένα απολαυστικό στιγμιότυπο παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του Breakfast@Star, παίρνοντας μια γεύση του Lingo που θα προβληθεί το σαββατοκύριακο στο Star.  

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η αγωνία χτύπησε «κόκκινο» μέχρι να βρεθεί η σωστή απάντηση. Μετά από αρκετές προσπάθειες και διαφορετικές λέξεις που έπεσαν στο τραπέζι, η λέξη «θύμα» ήταν εκείνη που χάρισε τη νίκη και το χρηματικό έπαθλο των 200 ευρώ.

LINGO- Νίκος Μουτσινάς: Η αποκάλυψη για το μπάσκετ που δε γνωρίζαμε

Το παιχνίδι όμως στάθηκε αφορμή για μια πιο προσωπική συζήτηση. Ο Νίκος Μουτσινάς παρατήρησε ότι οι κινήσεις και ο τρόπος που αντιδρούσαν οι παίκτες θύμιζαν ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το μπάσκετ.

Τότε ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως το μπάσκετ ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του στα παιδικά του χρόνια.

«Έπαιζα μπάσκετ μικρός. Ξεκίνησα από τα 7 μου χρόνια και συνέχισα μέχρι το γυμνάσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

LINGO- Νίκος Μουτσινάς: Η αποκάλυψη για το μπάσκετ που δε γνωρίζαμε

Παρότι αγαπούσε το άθλημα, στη συνέχεια επέλεξε να ακολουθήσει διαφορετική πορεία, αφήνοντας τα γήπεδα πίσω του.

«Με κέρδισε άλλος χώρος», είπε με χαμόγελο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αποκάλυψη αυτή έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην τηλεοπτική του παρουσία, αποκαλύπτοντας μια πλευρά που λίγοι γνώριζαν μέχρι σήμερα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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