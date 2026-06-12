Ένα απολαυστικό στιγμιότυπο παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του Breakfast@Star, παίρνοντας μια γεύση του Lingo που θα προβληθεί το σαββατοκύριακο στο Star.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η αγωνία χτύπησε «κόκκινο» μέχρι να βρεθεί η σωστή απάντηση. Μετά από αρκετές προσπάθειες και διαφορετικές λέξεις που έπεσαν στο τραπέζι, η λέξη «θύμα» ήταν εκείνη που χάρισε τη νίκη και το χρηματικό έπαθλο των 200 ευρώ.

Το παιχνίδι όμως στάθηκε αφορμή για μια πιο προσωπική συζήτηση. Ο Νίκος Μουτσινάς παρατήρησε ότι οι κινήσεις και ο τρόπος που αντιδρούσαν οι παίκτες θύμιζαν ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το μπάσκετ.

Τότε ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως το μπάσκετ ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του στα παιδικά του χρόνια.

«Έπαιζα μπάσκετ μικρός. Ξεκίνησα από τα 7 μου χρόνια και συνέχισα μέχρι το γυμνάσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι αγαπούσε το άθλημα, στη συνέχεια επέλεξε να ακολουθήσει διαφορετική πορεία, αφήνοντας τα γήπεδα πίσω του.

«Με κέρδισε άλλος χώρος», είπε με χαμόγελο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αποκάλυψη αυτή έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην τηλεοπτική του παρουσία, αποκαλύπτοντας μια πλευρά που λίγοι γνώριζαν μέχρι σήμερα.

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