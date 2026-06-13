LINGO, το παιχνίδι λέξεων που δίνει διπλό ραντεβού με τους τηλεθεατές κάθε Σαββατοκύριακο στις 18:25 μέσα από τη συχνότητα του Star, επιστρέφει με δύο νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές, γέλιο και δυνατές αναμετρήσεις!

Ο Νίκος Μουτσινάς με το χιούμορ και την αμεσότητά του, υποδέχεται νέους παίκτες που δοκιμάζουν την παρατηρητικότητα, τις γνώσεις και την ταχύτητά τους, διεκδικώντας τη θέση τους στον μεγάλο τελικό και το χρηματικό έπαθλο.

Το Σάββατο 13/6, στο πιο διασκεδαστικό παιχνίδι λέξεων θα απολαύσουμε ένα επεισόδιο γεμάτο γρήγορο ρυθμό, έξυπνες λέξεις και στιγμές αγωνίας μέχρι το τελευταίο λεπτό!

Την Κυριακή 14/6, τρεις υπέροχες ομάδες μπαίνουν στο παιχνίδι με στόχο τις κρυφές λέξεις και φυσικά το μεγάλο έπαθλο!

Η Μαρία και ο Βασίλης, ανδρόγυνο στη ζωή, με τον δικό τους μοναδικό... συνωμοτικό τρόπο!

Ο Σίμος και ο Πάνος, φίλοι και συμπαίκτες σε ομάδα μπάσκετ, ήρθαν αποφασισμένοι να παίξουν…μπάλα και να διεκδικήσουν τη νίκη.

Η Χαρά και ο Δημήτρης, γαμπρός και κουνιάδα έρχονται στο παιχνίδι με… παραδοσιακή, οικογενειακή συνταγή και μεγάλες φιλοδοξίες.

Ποιες ομάδες θα ξεχωρίσουν;

Ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο;

Σε κάθε γύρο η αγωνία μεγαλώνει, οι λέξεις γίνονται πιο απαιτητικές και όλα μπορούν να ανατραπούν.

LINGO – Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:25 στο Star.

Οι λέξεις κρύβουν τις απαντήσεις. Οι παίκτες μπορούν να τις βρουν;

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