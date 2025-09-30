Ανδριάνα Vs Βαλεντίνα: Ποια αποχώρησε από τη Φάρμα;

«Κέρδισε με την αξία της. Οπότε, όλα καλά!», σχολίασε η ηττημένη

30.09.25 , 23:10 Ανδριάνα Vs Βαλεντίνα: Ποια αποχώρησε από τη Φάρμα;
Η τελική δοκιμασία στη μονομαχία ανάμεσα στη Βαλεντίνα και την Ανδριάνα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, αφού ήθελε σκέψη και ταχύτητα. 

Φάρμα: Η Βαλεντίνα ξέσπασε σε κλάματα - «Δε χόρευα, είχα ρυθμό!»

Η Βαλεντίνα ήταν πιο γρήγορη στις κινήσεις της, έτσι κατάφερε να λυθεί και να χτυπήσει πρώτη την καμπάνα. 

Ανδριάνα Vs Βαλεντίνα: Ποια αποχώρησε από τη Φάρμα;

«Τελικά δε θα χρειαστούμε πέμπτη δοκιμασία γιατί η Βαλεντίνα και σε αυτήν ήταν πιο γρήγορη. Έχεις δηλώσει ότι είσαι τυχερή. Χρειάστηκε αυτή τη δοκιμασία γιατί με την πρώτη βρήκαμε το κλειδί που χρειαζόμασταν να ξεκλειδώσουμε τα πόδια μας, κατεβήκαμε, χτυπήσαμε την καμπάνα και πήραμε τον τρίτο πόντο που χρειαζόμασταν για να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας στη φάρμα. Συγχαρητήρια Βαλεντίνα, συγχαρητήρια!», είπε στην παίκτρια ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Φάρμα: Ποιος είναι ο 2ος μονομάχος των γαλάζιων;

Ανδριάνα Vs Βαλεντίνα: Ποια αποχώρησε από τη Φάρμα;

«Με αυτό που έδειξα σήμερα στον αχυρώνα, θεωρώ ότι τα παιδιά κατάλαβαν ότι δεν είμαι ένα άτομο που πρέπει να μένεις στην απέξω, γιατί πολλές φορές τα αγωνίσματα με θεωρούν «Α, η Βαλεντίνα μένει στην απέξω». Έχω κι εγώ δύναμη, έχω κι εγώ στόχο, έχω κι εγώ τύχη», είπε στο cue της η Βαλεντίνα που παραμένει στο παιχνίδι.

Φάρμα: Ποιος κέρδισε την ασυλία;

Στη συνέχεια έκοψε το σχοινί κι έσπασε η στάμνα της Ανδριάνας. «Αν ήταν να με βγάλει κάποιος από τη φάρμα, χαίρομαι που είναι η Βαλεντίνα. Γιατί δε θα μείνει ούτε εγωισμός, ούτε κακία, ούτε αυτό το πλήγμα, ας πούμε... Ξέρω τι γίνεται με αγάπη», σχολίασε η παίκτρια που αποχωρεί στο cue της.

«Η αλήθεια είναι η Ανδριάνα ήταν ένα άτομο μέσα στο σπίτι που έδινε πάρα πολύ καλές συμβουλές. Θυμάμαι που τις πρώτες μέρες βασικά που μπήκα στο σπίτι είχα μπει με κλάματα και ήταν το άτομο που θα ήταν δίπλα μου, θα με αγκάλιαζε και θα μου έλεγε μην αγχώνεσαι και μείνε ο εαυτός σου. Και αν δεν ήταν η Ανδριάνα δεν ξέρω αν θα ήμουν τώρα έτσι ικανοποιημένη με το τώρα μου», είπε η Βαλεντίνα για την αποχώρηση της φίλης της.

Ανδριάνα Vs Βαλεντίνα: Ποια αποχώρησε από τη Φάρμα;

Ο παρουσιαστής ρώτησε την Ανδριάνα πώς αισθάνεται. «Καλά. Καλά, γιατί έχασα από μία φίλη. Οπότε, δεν το παίρνω εγωιστικά. Τίμιο. Κέρδισε με την αξία της. Οπότε, όλα καλά.  Η ζωή στη φάρμα... Ήταν μεγάλη ευκαιρία. Ήταν καταπληκτικό ταξίδι, αν και μικρό. Ευχαριστήθηκα κάθε μέρα στη φάρμα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάθε στιγμή. Είναι μια εμπειρία η οποία θα μου είναι αξέχαστη, σίγουρα», απάντησε η παίκτρια συγκινημένη. 

Φάρμα - Μιχαέλα: Η πίκρα για την αποχώρηση και το «θέατρο» της Βαλεντίνας

«Να σε ευχαριστούμε κι εμείς με τη σειρά μας πάρα πάρα πολύ που ήρθες. Ήταν σύντομο αυτό το ταξίδι, αλλά νομίζω ότι αφήνεις το στίγμα σου», σχολίασε ο Λεωνίδας.

Φάρμα: H Ανδριάνα θεώρησε... τίμια τη νίκη της Βαλεντίνας

«Φεύγω γεμάτη με εμπειρίες και πιστεύω πως αν το να φεύγεις από μια εμπειρία δύο εβδομάδων, έχοντας αποκτήσει φιλίες, αν αυτό δεν είναι νίκη, τότε τι είναι;», είπε κλείνοντας η Ανδριάνα

