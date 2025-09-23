Φάρμα - Μιχαέλα: Η πίκρα για την αποχώρηση και το «θέατρο» της Βαλεντίνας

Η Μιχαέλα ήταν η παίκτρια που αποχώρησε από τη Φάρμα το βράδυ της Δευτέρας, μετά την ήττα της στη μονομαχία με τη Βαλεντίνα. Η μονομαχία τους ήταν πολύ έντονη, με τη Βαλεντίνα να κερδίζει και να παραμένει στο παιχνίδι.

Το πρωί της Τρίτης, η Μιχαέλα, μίλησε στο Breakfast@Star για την εμπειρία της, αλλά και για τη σχέση με την «αντίπαλό» της, τη Βαλεντίνα.

Η πρώην παίκτρια αποκάλυψε ότι πριν βρεθούν στον αχυρώνα, της είχε πει: «Να ξέρεις θα σε διαλέξω», με την ίδια να δείχνει τη δυσαρέσκειά της. «Είχα ζητήσει από τη Βαλεντίνα να με ψηφίσει, αλλά το μετάνιωσα», είπε στον «αέρα».

Η Βαλεντίνα έβαλε τα κλάματα, κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, αλλά, τα δάκρυά της δεν έπεισαν τη Μιχαέλα.

«Δεν ξέρω πώς νιώθει ο καθένας. Εγώ αισθάνθηκα ότι αυτό ήταν ''θέατρο'', γιατι είπε κιόλας ότι μπορεί να αλλάξει την επολογή της και να διαλέξει τον Μιχαήλ, που, εντάξει, εκεί γελάσαμε όλοι!», δήλωσε στην εκπομπή.

«Με τη Βαλεντίνα είχαμε έρθει κοντά, αλλά δεν είναι φίλη μου. Δεν μπορώ να πω φίλη μου μια κοπέλα που ξέρω κάποιες ημέρες...» παραδέχτηκε η lash artist, χαρακτηρίζοντάς τη ως ιδιαίτερο χαρακτήρα. Όσον αφορά στα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας της σφεντόνας, είπε: «Τα σπρωξίματα της Βαλεντίνας δεν είχαν καθόλου πλάκα».

Για την αποχώρησή της δήλωσε: «Δεν είναι και το πιο ωραία... Μου κακοφάνηκε που αποχώρησα πρώτη. Ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία... πρωτόγνωρη». Κλείνοντας, δήλωσε ότι μετάνιωσε που ήταν «κλειστή» με τους συμπαίκτες της.

