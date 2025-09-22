Φάρμα: Ποια επέλεξε για μονομάχο η Βαλεντίνα;

«Θα με φάει λάχανο»: Για ποια το είπε η Βαλεντίνα;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 22:59 Το νέο video clip της Ρίας Ελληνίδου θα σε στείλει… «Αλλού Γι’ Αλλού»!
22.09.25 , 22:56 Ο Μακρόν αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης από το βήμα του ΟΗΕ
22.09.25 , 22:35 Φάρμα: Ποια επέλεξε για μονομάχο η Βαλεντίνα;
22.09.25 , 22:27 Ασπρόπυργος: Έκρυβε ναρκωτικά μέσα σε... τάπερ παγωτού!
22.09.25 , 22:00 Εξάρχεια: «Υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ» άρπαξαν 45.000 ευρώ
22.09.25 , 22:00 Φάρμα: Η Στέλλα υιοθέτησε το πρώτο σκυλάκι της σεζόν!
22.09.25 , 21:55 Φάρμα: Λάμπρος ή Γιώργος κέρδισε τη δοκιμασία ατομικής ασυλίας;
22.09.25 , 21:43 Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή από νεαρούς
22.09.25 , 21:40 Φάρμα: Τι περιλαμβάνει η δοκιμασία ατομικής ασυλίας για τους «πράσινους»
22.09.25 , 21:35 Ανατροπή στη Φάρμα! Η αιφνίδια αποχώρηση που ξάφνιασε τους πάντες
22.09.25 , 21:14 Χρυσοχοΐδης: Επίλεκτη μονάδα της ΕΛ. ΑΣ. στους καταυλισμούς Ρομά
22.09.25 , 20:54 Πάνος Ρούτσι: Λαοθάλασσα αλληλεγγύης στον απεργό πείνας
22.09.25 , 20:29 Κηφισιά: Επανεμφανίστηκε η Ρομά επαίτης αλλά χωρίς… παιδί
22.09.25 , 20:24 Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της η 62χρονη - Πώς έπαιρνε τα επιδόματα
22.09.25 , 19:57 Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Έγκλημα Θεσσαλονίκη: Μου έκανε παρατήρηση για την καθαριότητα & τη σκότωσα
Πατέρας για τρίτη φορά γνωστός ηθοποιός - Η φωτογραφία απ' το μαιευτήριο
Ανατροπή στη Φάρμα! Η αιφνίδια αποχώρηση που ξάφνιασε τους πάντες
Μελίνα Νικολαΐδη: Η φωτογραφία με τον αδελφό της στη συναυλία της Βανδή
Νέες τηλεοπτικές σειρές: Πότε, πού και τι θα δούμε
Φέτα... από χρυσό: Έρχεται νέα αύξηση τιμών σε γαλακτοκομικά και κρέας
Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της η 62χρονη - Πώς έπαιρνε τα επιδόματα
Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ένταση κορυφώνεται στη Φάρμα, καθώς τα αγωνίσματα συνεχίζονται και οι στρατηγικές επιλογές αρχίζουν να διαμορφώνουν την πορεία των παικτών.

Ο Λάμπρος κατάφερε να κρατήσει την ασυλία, παραμένοντας ασφαλής για αυτή την εβδομάδα. Από την άλλη, η Βαλεντίνα, ως πρώτη μονομάχος, βρέθηκε μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση. Δήλωσε πως δεν μπορεί να επιλέξει κάποιον από τη γαλάζια ομάδα, με αποτέλεσμα να στραφεί προς την πράσινη, όπου είχε μόνο δύο διαθέσιμες επιλογές.

Το πρώτο Συμβούλιο της Φάρμας

Το πρώτο Συμβούλιο της Φάρμας

Λίγο πριν ανακοινώσει το όνομα του δεύτερου μονομάχου, ο παρουσιαστής Λεωνίδας Κουτσόπουλος υπενθύμισε τους κανόνες: Από τις συνολικά επτά μονομαχίες, οι παίκτες θα πρέπει να διαλέξουν πέντε, ενώ πρόσθεσε πως ο παίκτης που θα αποχωρήσει θα ορίσει τον επόμενο αρχηγό.

Η Βαλεντίνα αρχικά εξέφρασε την ανησυχία της για την Κωνσταντίνα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως τη «φοβάται» και ότι θα τη φάει λάχανο αν μονομαχήσουν. Έτσι, κατέληξε στην Μιχαέλα, εξηγώντας πως η επιλογή της δεν είναι προσωπική, αλλά γίνεται επειδή δε θέλει ακόμη να αποχωρήσει από τη Φάρμα.

Η Μιχαέλα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη Βαλεντίνα

Η Μιχαέλα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη Βαλεντίνα

Η Μιχαέλα, ωστόσο, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της, δηλώνοντας στο cue: «Αυτό που μου έχει δείξει η Βαλεντίνα, σχετικά με το ποιόν της, είναι πως – εντός εισαγωγικών – θα πατήσει επί πτωμάτων. Εν τέλει, είναι ένας άνθρωπος που βάζει τον εαυτό του πάνω από όλους.»

Λίγα λεπτά αργότερα, η Βαλεντίνα αναρωτήθηκε αν θα μπορούσε να αλλάξει την επιλογή της και να βάλει έναν άντρα στη θέση της Μιχαέλας, όμως κάτι τέτοιο δεν επιτράπηκε από τους κανόνες του παιχνιδιού.

Τελικά, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε: «Η Μιχαέλα και η Βαλεντίνα θα μονομαχήσουν για την παραμονή τους στη Φάρμα.»

 Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΜΙΧΑΕΛΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top