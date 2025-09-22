Φάρμα: Ποια επέλεξε για μονομάχο η Βαλεντίνα;

Η ένταση κορυφώνεται στη Φάρμα, καθώς τα αγωνίσματα συνεχίζονται και οι στρατηγικές επιλογές αρχίζουν να διαμορφώνουν την πορεία των παικτών.

Ο Λάμπρος κατάφερε να κρατήσει την ασυλία, παραμένοντας ασφαλής για αυτή την εβδομάδα. Από την άλλη, η Βαλεντίνα, ως πρώτη μονομάχος, βρέθηκε μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση. Δήλωσε πως δεν μπορεί να επιλέξει κάποιον από τη γαλάζια ομάδα, με αποτέλεσμα να στραφεί προς την πράσινη, όπου είχε μόνο δύο διαθέσιμες επιλογές.

Το πρώτο Συμβούλιο της Φάρμας

Λίγο πριν ανακοινώσει το όνομα του δεύτερου μονομάχου, ο παρουσιαστής Λεωνίδας Κουτσόπουλος υπενθύμισε τους κανόνες: Από τις συνολικά επτά μονομαχίες, οι παίκτες θα πρέπει να διαλέξουν πέντε, ενώ πρόσθεσε πως ο παίκτης που θα αποχωρήσει θα ορίσει τον επόμενο αρχηγό.

Η Βαλεντίνα αρχικά εξέφρασε την ανησυχία της για την Κωνσταντίνα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως τη «φοβάται» και ότι θα τη φάει λάχανο αν μονομαχήσουν. Έτσι, κατέληξε στην Μιχαέλα, εξηγώντας πως η επιλογή της δεν είναι προσωπική, αλλά γίνεται επειδή δε θέλει ακόμη να αποχωρήσει από τη Φάρμα.

Η Μιχαέλα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη Βαλεντίνα

Η Μιχαέλα, ωστόσο, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της, δηλώνοντας στο cue: «Αυτό που μου έχει δείξει η Βαλεντίνα, σχετικά με το ποιόν της, είναι πως – εντός εισαγωγικών – θα πατήσει επί πτωμάτων. Εν τέλει, είναι ένας άνθρωπος που βάζει τον εαυτό του πάνω από όλους.»

Λίγα λεπτά αργότερα, η Βαλεντίνα αναρωτήθηκε αν θα μπορούσε να αλλάξει την επιλογή της και να βάλει έναν άντρα στη θέση της Μιχαέλας, όμως κάτι τέτοιο δεν επιτράπηκε από τους κανόνες του παιχνιδιού.

Τελικά, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε: «Η Μιχαέλα και η Βαλεντίνα θα μονομαχήσουν για την παραμονή τους στη Φάρμα.»

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας