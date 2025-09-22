Αυτή είναι η παίκτρια που είπε «αντίο» στη Φάρμα - Τι δήλωσε;

Συγκινητική η αποχώρηση

Με σκορ 3-1, η Βαλεντίνα κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της στη Φάρμα, αφήνοντας εκτός παιχνιδιού τη Μιχαέλα, η οποία αποχωρεί συγκινημένη. Το ταξίδι της στο παιχνίδι ολοκληρώνεται, καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στο σπίτι της.

Ανατροπή στη Φάρμα! Η αιφνίδια αποχώρηση που ξάφνιασε τους πάντες

Αυτή είναι η παίκτρια που είπε «αντίο» στη Φάρμα - Τι δήλωσε;

Η αντίδραση των παικτών ήταν ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί. Αν και η Βαλεντίνα κέρδισε τη μονομαχία, λίγοι ήταν εκείνοι που τη χειροκρότησαν, κάτι που μαρτυρά πως η νίκη της δεν βρήκε πολλούς υποστηρικτές.

Φάρμα: Τα πρώτα λόγια της Μιχαέλας μετά την αποχώρηση

Φάρμα: Τα πρώτα λόγια της Μιχαέλας μετά την αποχώρηση

Η Μιχαέλα, φανερά φορτισμένη συναισθηματικά, έκανε τις πρώτες της δηλώσεις λίγο μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος: «Τελειώνει πολύ γρήγορα το ταξίδι στη Φάρμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Στεναχωριέμαι που αφήνω τα παιδιά πίσω. Δε θέλω να κλάψω. Σας ευχαριστώ όλους για όλα. Χαίρομαι που ήρθα εδώ και έζησα κάτι διαφορετικό. Θα μου λείψουν τα παιδιά. Χρειαζόμουν περισσότερο χρόνο προσαρμογής.»

Αυτή είναι η παίκτρια που είπε «αντίο» στη Φάρμα - Τι δήλωσε;

Η αποχώρησή της άφησε πίσω ένα έντονο συναισθηματικό κενό.

