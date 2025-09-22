Ανατροπή στη Φάρμα! Η αιφνίδια αποχώρηση που ξάφνιασε τους πάντες

Η Angela Schoonhoven δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό της στο χέρι, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να ανακοινώνει την αναγκαστική αποχώρησή της, λίγο πριν τη σημερινή δοκιμασία ατομικής ασυλίας.

Η Angela Schoonhoven έπαθε διάστρεμμα και με εντολή γιατρού μένει εκτός Φάρμας

«Θα ξεκινήσω με κάποια δυσάρεστα τα οποία αφορούν την Angela. Δυστυχώς ύστερα από υπόδειξη της γιατρού μας και με όσα συνέβησαν χθες σε αυτήν την απαιτητική δοκιμασία μας ενημέρωσε ότι η Angela δεν είναι σε θέση να συνεχίσει στη φετινή Φάρμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής της Φάρμας.

Με δάκρυα στα μάτια η πράσινη ομάδα αποχαιρέτησε την 50χρονη επιχειρηματία, η οποία κατάφερε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να γίνει ιδιαίτερα αγαπητή.

«Η τύχη δεν ήταν με το μέρος μου. Δυστυχώς. Στεναχωριέμαι, γιατί τα κορίτσια έκλαιγαν και βασίστηκαν πάνω μου. Αγαπιόμασταν», δήλωσε στο cue της η άτυχη Angela.

Η Angela αποχώρησε με κλάματα από τη Φάρμα

Ενώ πολύ σημαντική ήταν η συνεισφορά της και στο αγωνιστικό κομμάτι, γεγονός που αναγνωρίστηκε, τόσο από τους συμπαίκτες της, όσο και από τους αντιπάλους της.

Κλείνοντας η 50χρονη ευχήθηκε σε όλους μια καλή πορεία χωρίς τραυματισμούς: «Μαθαίνουμε εδώ να ζούμε με λίγα και μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Εύχομαι να πάνε όλοι καλά και οι γαλάζιοι και οι πράσινοι να μην έχουν τραυματισμούς σαν κι εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

