Φάρμα: Λάμπρος ή Γιώργος κέρδισε τη δοκιμασία ατομικής ασυλίας;

Το έπαθλο που ανοκοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στον νικητή

Media
Το ζητούμενο αυτής της δοκιμασίας ήταν οι παίκτες -στην προκειμένη περίπτωση τα μέλη της πράσινης ομάδας- να κρατηθούν περισσότερη ώρα πάνω σε σχοινιά.

Φάρμα: Λάμπρος ή Γιώργος κέρδισε τη δοκιμασία ατομικής ασυλίας;

Ο οικοδεσπότης της Φάρμας Λεωνίδας Κουτσόπουλος έκοψε το σχοινί που κρατούσε όρθιο τον Γιώργο Αφεντάκη, ο οποίος έκανε βουτιά στα λασπόνερα. Ο Λάμπρος Λιαμίρας από την άλλη έμεινε τελευταίος, κερδίζοντας την ατομική ασυλία μαζί με ένα «ατομικό» γλυκάκι.

Ο Λάμπρος Λιαμίρας κέρδισε την ατομική ασυλία!

Ο Λάμπρος Λιαμίρας κέρδισε την ατομική ασυλία!

«Αυτήν την ασυλία τη διασκεδάσαμε πάρα πολύ κι εγώ την ευχαριστήθηκα. Είχε δυσκολία όσο τελείωναν τα σχοινιά κι όταν έπεφτες και στη λάσπη ήταν λύτρωση», παραδέχτηκε ο Λάμπρος. 

Αυτό σημαίνει πως αποφεύγει τη Μονομαχία Αποχώρησης εκτός αν θελήσει να χαρίσει την ασυλία του σε κάποιον συμπαίκτη του. Τότε κινδυνεύει να ψηφιστεί από τη Βαλεντίνα Σπέντζα, η οποία θα κληθεί στο συμβούλιο να υποδείξει τον δεύτερο μονομάχο, που θα αναμετρηθεί μαζί της στον Αχυρώνα. 

