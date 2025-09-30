Φάρμα: Ποιος είναι ο 2ος μονομάχος των γαλάζιων;

Στο συμβούλιο των γαλάζιων για την επιλογή του 2ου μονομάχου, υπήρξε μία ανατροπή καθώς ο Λευτέρης αποφάσισε να δώσει την ασυλία που κέρδισε στη Ναταλία.

Δες τη ΦΑΡΜΑ

«Θα κρατήσω τ φαγητό αλλά θα δώσω την ασυλία στη Ναταλία γιατί δεν ήταν καλά χθες. Αν είναι να φύγω θα φύγω. Μέσα σε ένα παιχνίδι είμαι, δεν πειράζει» είπε ο παίκτης.

Λευτέρης

Ναταλία

Στη συνέχεια, η πρώτη μονομάχος της εβδομάδας, Βαλεντίνα, επέλεξε την Ανδριάνα για αντίπαλό της. «Δεν ήξερα τι να αποφασίσω και η Ανδριάνα μου είπε 'διάλεξε εμένα'» είπε η παίκτρια.

Βαλεντίνα και Ανδριάνα είναι οι δύο μονομάχοι της Φάρμας.