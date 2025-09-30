Φάρμα: Ποιος είναι ο 2ος μονομάχος των γαλάζιων;

Ανατροπή: Ο Λευτέρης έδωσε αλλού την ασυλία του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.25 , 22:49 Λάρισα: Ζωντανός ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σήραγγα ενώ έψαχνε λίρες
30.09.25 , 22:44 Σίσσυ Χρηστίδου: Έγινε ξανά... μαθήτρια - Με ποια συμμαθήτριά της πόζαρε;
30.09.25 , 22:30 Φάρμα: Η Βαλεντίνα ξέσπασε σε κλάματα - «Δε χόρευα, είχα ρυθμό!»
30.09.25 , 22:10 Φάρμα: Ποιος είναι ο 2ος μονομάχος των γαλάζιων;
30.09.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 30/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.300.000 ευρώ
30.09.25 , 21:46 Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: «Είναι πολύ βαρύ αυτό που έχει κάνει!»
30.09.25 , 21:40 Core Innovations Motor Oil: Στη Νέα Σμύρνη το πρώτο Smartshop
30.09.25 , 21:35 Φάρμα: Ποιος κέρδισε την ασυλία;
30.09.25 , 21:15 Φάρμα: Τι περιέχει η δοκιμασία ατομικής ασυλίας της γαλάζιας ομάδας;
30.09.25 , 20:55 Εξιτήριο για τον Τομ Γκρίνγουντ: «Εμπιστεύομαι τους Έλληνες που με έσωσαν»
30.09.25 , 20:41 «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήθελε να κάνει τη ζωή της μιούζικαλ»
30.09.25 , 20:25 Βασίλης Μπισμπίκης: Τι είπε η συνεργάτιδά του στους αστυνομικούς
30.09.25 , 19:55 Πυροβολισμοί Δροσιά: Υπάλληλος των ελληνικών αμυντικών συστημάτων το θύμα
30.09.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε τη Μόνικα το «Κοινό συνθετικό» - Εσένα;
30.09.25 , 18:57 Η Στέλλα Γεωργιάδου και το... βασιλικό της αντικείμενο στο Cash or Trash!
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Λάρισα: Ζωντανός ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σήραγγα ενώ έψαχνε λίρες
Κλήρωση Τζόκερ 30/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.300.000 ευρώ
Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
Σίσσυ Χρηστίδου: Έγινε ξανά... μαθήτρια - Με ποια συμμαθήτριά της πόζαρε;
Φάρμα: Η Βαλεντίνα ξέσπασε σε κλάματα - «Δε χόρευα, είχα ρυθμό!»
Εξιτήριο για τον Τομ Γκρίνγουντ: «Εμπιστεύομαι τους Έλληνες που με έσωσαν»
Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο συμβούλιο των γαλάζιων για την επιλογή του 2ου μονομάχου, υπήρξε μία ανατροπή καθώς ο Λευτέρης αποφάσισε να δώσει την ασυλία που κέρδισε στη Ναταλία.

Δες τη ΦΑΡΜΑ

«Θα κρατήσω τ φαγητό αλλά θα δώσω την ασυλία στη Ναταλία γιατί δεν ήταν καλά χθες. Αν είναι να φύγω θα φύγω. Μέσα σε ένα παιχνίδι είμαι, δεν πειράζει» είπε ο παίκτης.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΡΜΑ

Λευτέρης

Φάρμα: Ποιος είναι ο 2ος μονομάχος των γαλάζιων;

Ναταλία

Στη συνέχεια, η πρώτη μονομάχος της εβδομάδας, Βαλεντίνα, επέλεξε την Ανδριάνα για αντίπαλό της. «Δεν ήξερα τι να αποφασίσω και η Ανδριάνα μου είπε 'διάλεξε εμένα'» είπε η παίκτρια.

Φάρμα: Ποιος κέρδισε την ασυλία;

Βαλεντίνα και Ανδριάνα είναι οι δύο μονομάχοι της Φάρμας.

φαρμα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top