Φάρμα: Ποιος κέρδισε την ασυλία;

Αν και την άτυπη ασυλία... πιρουέτας την κέρδισε η Ναταλία, την αληθινή ασυλία της εβδομάδας κέρδισε ο Λευτέρης. «Για το φαγητό πρώτος! ΜVP!» του είπαν με χαρά οι συμπαίκτες του.

Τοστάκι και πατατάκια περιμένουν τον Λευτέρη μετά τη νίκη του και ο ίδιος δε σταμάτησε να τραγουδάει και να χορεύει για το φαγητό που τον περιμένει.

Το φαγητό εκτός από βασική ανάγκη, έχει και συμβολική σημασία — για τους παίκτες, να κερδίσουν φαγητό σημαίνει ασφάλεια, άνεση, δύναμη. Σε περιβάλλον όπου υπάρχει στερητικό πλαίσιο, η απλή πρόσβαση σε περισσότερο φαγητό γίνεται θέμα χαράς και επιβράβευσης

