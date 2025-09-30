Φάρμα: Η Βαλεντίνα ξέσπασε σε κλάματα - «Δε χόρευα, είχα ρυθμό!»

Με μια ακόμα δύσκολη δοκιμασία ήρθαν αντιμέτωπες η Βαλεντίνα κι η Ανδριάνα στον αχυρώνα, αγωνιζόμενες για την παραμονή τους στη Φάρμα.

Φάρμα: Η Βαλεντίνα κέρδισε στη δοκιμασία με τα πριόνια

Φάρμα: Η Βαλεντίνα κέρδισε στη δοκιμασία με τα πριόνια

Η πολυσυζητημένη παίκτρια, ήταν αυτή που έκοψε πρώτη τον κορμό και κέρδισε το δεύτερο αγώνισμα. Ωστόσο, ο ιδιαίτερος τρόπος που πριόνιζε το ξύλο, έκανε κάποιους να πιστέψουν ότι έστελνε ένα «μήνυμα» προς τη αντίπαλό της στη δοκιμασία. Μάταια η Βαλεντίνα προσπαθούσε να τους πείσει ότι δε χόρευε κοροϊδευτικά, απλά είχε βρει το δικό της ρυθμό με το πριόνι.  

Φάρμα: Ποιος είναι ο 2ος μονομάχος των γαλάζιων;

«Δε δείχνει σεβασμό όμως στον άλλον, κοροϊδεύει», σχολίασε ο Λάμπρος. «Είχα σεβασμό, δεν είχα τώρα;», απάντησε εκείνη. «Παιδιά, άμα είσαστε εδώ θα δείτε ότι για να το κόψετε πρέπει να έχετε ρυθμό. Δε χόρευα, είχα ρυθμό», δικαιολογήθηκε

Φάρμα: Η Βαλεντίνα δεν άντεξε τα σχόλια των συμπαικτών της κι έβαλε τα κλάματα

Φάρμα: Η Βαλεντίνα δεν άντεξε τα σχόλια των συμπαικτών της κι έβαλε τα κλάματα

«Παιδιά, ήταν ρυθμός. Δεν είναι ότι χόρευα», πρόσθεσε έχοντας βάλει τα κλάματα. «Τίποτα δε σου είπανε. Βαλεντίνα μου όλα καλά. Όλα καλά Βαλεντίνα μου», φώναζε ο Λευτέρης. 

Φάρμα: Ποιος κέρδισε την ασυλία;

Φάρμα: Ο Λευτέρης στηρίζει τη Βαλεντίνα!

Φάρμα: Ο Λευτέρης στηρίζει τη Βαλεντίνα!

Ο παίκτης τη δικαιολόγησε, λέγοντας ότι σε καμία περίπτωση η Βαλεντίνα δεν ήθελε να κάνει disrespect στη συμπαίκτριά της. «Απλά είναι η Βαλεντίνα μας!», είπε.

