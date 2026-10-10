Θέλεις να κοιμάσαι καλύτερα; Δες τι πρέπει να περιλαμβάνει η διατροφή σου

Βελτίωσε τον ύπνο σου, με αυτές τις απλές διατροφικές συμβουλές

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Πηγή: Φωτογραφίες unsplash
Διατροφή και καλός ύπνος, είναι έννοιες άμεσα σευνδεδεμένες μεταξύ τους

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Ένας καλός βραδινός ύπνος αποτελεί το μυστικό ώστε να αισθανόμαστε καλύτερα όταν σηκωνόμαστε για τη δουλειά μας και όλες μας τις δραστηριότητες μέσα στην ημέρα, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού μας.

Φτιάξε υγιεινά αλλά και νόστιμα energy balls

Μεταξύ πολλών παραγόντων που παίζουν ρόλο ώστε να κοιμόμαστε καλά είναι και η διατροφή μας, μιας που μερικές επιλογές μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να κοιμηθούμε αδιάκοπα για τις 7-8 ώρες που χρειαζόμαστε κάθε μέρα.

Θέλεις να κοιμάσαι καλύτερα; Δες τι πρέπει να περιλαμβάνει η διατροφή σου

Συνέχισε να διαβάζεις για δεις μερικές από τις τροφές και τα ροφήματα που μας βοηθούν να κοιμόμαστε καλύτερα, όταν τα καταναλώνουμε μέχρι και 2 ώρες πριν πέσουμε στο κρεβάτι μας.

Αμύγδαλα

Τα αμύγδαλα περιέχουν την ουσία της μελατονίνης, αλλά και μαγνήσιο, ουσίες που μας κάνουν να πέφτουμε για ύπνο σαν πουλάκι.

Θέλεις να κοιμάσαι καλύτερα; Δες τι πρέπει να περιλαμβάνει η διατροφή σου

Γαλοπούλα

Οι πρωτεΐνες και η τρυπτοφάνη της γαλοπούλας μας ανακουφίζουν από την έντονη κούραση πιο γρήγορα από άλλες τροφές.

Θέλεις να κοιμάσαι καλύτερα; Δες τι πρέπει να περιλαμβάνει η διατροφή σου
 

Ρόφημα χαμομηλιού

Το ρόφημα από χαμομήλι περιέχει αντιοξειδωτικά που μας κάνουν να χαλαρώνουμε πιο εύκολα και γρήγορα, ώστε να μας παίρνει ο ύπνος όσο το δυνατόν συντομότερα.

Θέλεις να κοιμάσαι καλύτερα; Δες τι πρέπει να περιλαμβάνει η διατροφή σου

Ακτινίδιο

Η σεροτονίνη και τα αντιοξειδωτικά του ακτινιδίου το κάνουν μια ιδανική επιλογή για πριν τον ύπνο.

Θέλεις να κοιμάσαι καλύτερα; Δες τι πρέπει να περιλαμβάνει η διατροφή σου

Χυμός κεράσι

Η ποσότητα μελατονίνης που περιέχει ο χυμός κεράσι μας κάνει να πέφτουμε για ύπνο σύντομα και να ξεκουραζόμαστε αδιάκοπα.

Θέλεις να κοιμάσαι καλύτερα; Δες τι πρέπει να περιλαμβάνει η διατροφή σου

Λιπαρά ψάρια

Σολομός, τόνος, πέστροφα και πολλά ακόμη λιπαρά ψάρια είναι μια ιδανική επιλογή βραδινού, ώστε να κοιμηθούμε καλύτερα. Κι αυτό χάρη στα Ω3 λιπαρά τους και την βιταμίνη D που περιέχουν.

Θέλεις να κοιμάσαι καλύτερα; Δες τι πρέπει να περιλαμβάνει η διατροφή σου

Λευκό ρύζι

Ο υψηλός γλυκαιμικός δείκτης του λευκού ρυζιού το κάνει και μια ιδανική επιλογή για καλύτερο ύπνο μέσα στη νύχτα.

 

Πηγή: www.allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ναταλία Πετρίτη

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