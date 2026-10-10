Διατροφή και καλός ύπνος, είναι έννοιες άμεσα σευνδεδεμένες μεταξύ τους

Ένας καλός βραδινός ύπνος αποτελεί το μυστικό ώστε να αισθανόμαστε καλύτερα όταν σηκωνόμαστε για τη δουλειά μας και όλες μας τις δραστηριότητες μέσα στην ημέρα, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού μας.

Μεταξύ πολλών παραγόντων που παίζουν ρόλο ώστε να κοιμόμαστε καλά είναι και η διατροφή μας, μιας που μερικές επιλογές μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να κοιμηθούμε αδιάκοπα για τις 7-8 ώρες που χρειαζόμαστε κάθε μέρα.

Συνέχισε να διαβάζεις για δεις μερικές από τις τροφές και τα ροφήματα που μας βοηθούν να κοιμόμαστε καλύτερα, όταν τα καταναλώνουμε μέχρι και 2 ώρες πριν πέσουμε στο κρεβάτι μας.

Αμύγδαλα

Τα αμύγδαλα περιέχουν την ουσία της μελατονίνης, αλλά και μαγνήσιο, ουσίες που μας κάνουν να πέφτουμε για ύπνο σαν πουλάκι.

Γαλοπούλα

Οι πρωτεΐνες και η τρυπτοφάνη της γαλοπούλας μας ανακουφίζουν από την έντονη κούραση πιο γρήγορα από άλλες τροφές.





Ρόφημα χαμομηλιού

Το ρόφημα από χαμομήλι περιέχει αντιοξειδωτικά που μας κάνουν να χαλαρώνουμε πιο εύκολα και γρήγορα, ώστε να μας παίρνει ο ύπνος όσο το δυνατόν συντομότερα.

Ακτινίδιο

Η σεροτονίνη και τα αντιοξειδωτικά του ακτινιδίου το κάνουν μια ιδανική επιλογή για πριν τον ύπνο.

Χυμός κεράσι

Η ποσότητα μελατονίνης που περιέχει ο χυμός κεράσι μας κάνει να πέφτουμε για ύπνο σύντομα και να ξεκουραζόμαστε αδιάκοπα.

Λιπαρά ψάρια

Σολομός, τόνος, πέστροφα και πολλά ακόμη λιπαρά ψάρια είναι μια ιδανική επιλογή βραδινού, ώστε να κοιμηθούμε καλύτερα. Κι αυτό χάρη στα Ω3 λιπαρά τους και την βιταμίνη D που περιέχουν.

Λευκό ρύζι

Ο υψηλός γλυκαιμικός δείκτης του λευκού ρυζιού το κάνει και μια ιδανική επιλογή για καλύτερο ύπνο μέσα στη νύχτα.

Πηγή: www.allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ναταλία Πετρίτη