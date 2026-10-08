«Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», σε σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη για 2η σεζόν

Πρεμιέρα στο Από Μηχανής Θέατρο, από το Σάββατο 14 Νοεμβρίου

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Εξοδος
Ήμερη, η ανατομία μας πτώσης
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«…Για την αγάπη της ήμουνα σίγουρος από τότε. Αφού όποτε γύριζα σπίτι ριχνόταν σαν παιδί στην αγκαλιά μου! Άρα με αγαπούσε. Ή μάλλον ήθελε να με αγαπήσει. Προσπαθούσε. Ενώ εγώ ήμουν γι’ αυτήν ένα αίνιγμα. Κι’ αυτό ακριβώς ήταν το σχέδιο! Να αποτελώ γι’ αυτήν ένα αίνιγμα! Όχι για πάντα. Μέχρι να φτάσω τον στόχο μου. Τις 30.000 ρούβλια. Και τότε θα της έδειχνα όλη μου την αγάπη. Και μάλιστα με τόκο!...»

«Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», σε σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη για 2η σεζόν

Η παράσταση «Ήμερη, η ανατομία μας πτώσης» που ενθουσίασε πέρσι το αθηναϊκό κοινό αποσπώντας εγκωμιαστικές κριτικές, παρουσιάζεται στο Από Μηχανής Θέατρο από το Σάββατο 14 Νοεμβρίου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Πρόκειται για μια σπουδαία εργασία πάνω στον Ντοστογιέφσκι, με συναρπαστικές ερμηνείες, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία με την υπογραφή του Γιάννη Νταλιάνη.
Η παράσταση διατηρεί τη μεταφυσική ατμόσφαιρα του Ντοστογιέφσκι, ενώ συνομιλεί με το σήμερα – με έναν κόσμο που συνεχίζει να εγκλωβίζει, να απομονώνει, να τιμωρεί. Ο έρωτας μετατρέπεται σε πράξη εξουσίας, η αγάπη σε εμμονή, και η λύτρωση σε αδιέξοδο.
Η παράσταση παρουσιάζεται σε συνεργασία  με την 5η Εποχή, στο πλαίσιο του εορτασμού 20 χρόνων δημιουργικής καλλιτεχνικής παρουσίας. 

Το έργο

«Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», σε σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη για 2η σεζόν

Ένας άντρας, θύμα μιας ανυπόστατης συκοφαντίας, αποτραβιέται από την κοινωνία και ανοίγει ένα ενεχυροδανειστήριο. Εκεί, μέσα στην ψυχρή του μοναξιά, γνωρίζει μια νεαρή ορφανή κοπέλα – ένα πλάσμα αθώο και ανεξάρτητο, που παλεύει να επιβιώσει. Της προτείνει να παντρευτούν, εκείνη δέχεται, αλλά ο γάμος τους μετατρέπεται σε έναν λαβύρινθο φόβου και αμοιβαίας αδυναμίας. Η σιωπή της γίνεται καθρέφτης της δικής του ενοχής. Η πτώση – αναπόφευκτη.

Σημείωμα σκηνοθέτη 

«Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», σε σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη για 2η σεζόν

«Τον Ντοστογιέφσκι τον απασχολούσαν ιδιαίτερα οι συχνές αυτοκτονίες γυναικών. Οραματιζόταν τον σημαντικό ρόλο της γυναίκας στην μελλοντική κοινωνία, καθώς και της νεολαίας. Για την Ήμερη όμως διάλεξε μια - δραματικά δυνατή -σιωπή. Ο άντρας μονολογεί. Ευφυέστατο εύρημα καθώς παραληρώντας αυτοαναιρείται! Προχωρώντας στην θεατρική διασκευή της Ήμερης και δίνοντάς της τον υπότιτλο “Η Ανατομία μιας Πτώσης”, αποφάσισα να πάρει τον λόγο και η γυναίκα. Να διεκδικήσει την σκυτάλη της αφήγησης και μέσα από αυτήν, να δώσει τις δικές της απαντήσεις στα ερωτήματα του συζύγου. Απαντήσεις που αυτός δεν θα τις ακούσει, όπως και δεν την άκουσε ποτέ… Παρ’ όλα αυτά πάνω στα λογικά ξεσπάσματα του ενοχικού παραληρήματός του, ο άντρας θα αγγίξει μεγάλες αλήθειες.

Ο ενεχυροδανειστής - Ντοστογιέφσκι, ανακτώντας κάτι από την νεανική του επαναστατικότητα (πριν την εικονική του εκτέλεση και τα 4 χρόνια στα κάτεργα) θα καταδικάσει την ασυδοσία της μοναρχίας αλλά και την αλαζονεία κάθε μορφής εξουσίας. Πάνω από όλα όμως, ακολουθώντας το πνεύμα του συγγραφέα, αυτό που θέλουμε να μείνει, είναι η αίσθηση μιας κωμικοτραγικής μοναξιάς όλων των ηρώων, ικανής να μας συγκινήσει και ίσως να μας αποκαλύψει την ανάγκη μιας ουσιαστικής ανθρώπινης συνύπαρξης…»

«Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», σε σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη για 2η σεζόν

Ταυτότητα Παράστασης

Διασκευή-Σκηνοθεσία ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 
Σκηνικά ΝΑΤΑΣΣΑ ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗ 
Κοστούμια ΙΩΒΗ ΦΡΑΓΚΑΤΟΥ
Φωτισμοί ΧΑΡΗΣ ΔΑΛΛΑΣ 
Μουσική ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 
Χορογραφία-Κίνηση ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφηση & Βίντεο ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ 
Βοηθός σκηνοθέτη ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
Γραφιστικά ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΡΟΒΕΣΗ
Επικοινωνία ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΥΛΛΑΚΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΓΟΥΡΟΥ
Παραγωγή Zero Gravity-Two και  5η Εποχή

Διανομή
Ενεχυροδανειστής ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 
Ήμερη ΙΩΒΗ ΦΡΑΓΚΑΤΟΥ
Λουκέρια ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
Εφημόβιτς ΠΑΝΟΣ ΛΑΣΠΑΣ 
Ανακριτής η φωνή του Δημήτρη Πιατά 

Η Zero Gravity 2 επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

«Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», σε σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη για 2η σεζόν

Παραστάσεις:  Παρασκευή 21:00 | Σάββατο 21:00 | Κυριακή 18:00
Πρεμιέρα:      Σάββατο 14 Νοεμβρίου ώρα 21:00
Διάρκεια:      85’
Τιμές εισιτηρίων: 18€ [κανονικό] | 15€  [φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, ΑμεΑ]
Προσφορά:      Εισιτήρια στην τιμή των 10 ευρώ για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Το κείμενο της θεατρικής διασκευής εκδόθηκε από την ΚΑΠΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ και διατίθεται στο θέατρο.  

Έγραψαν για την παράσταση

«Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», σε σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη για 2η σεζόν

Ενδιαφέρουσα και σκηνικά λειτουργική διασκευή της «Ήμερης» του Ντοστογιέφσκι, που δίνει φωνή στη σιωπηλή ηρωίδα και το βήμα σε μια παράσταση με σύγχρονο παλμό. Πάνω σε αυτή τη διασκευή, ο Γιάννης Νταλιάνης παραδίδει μία αντίστοιχης αξίας παράσταση […]

Τώνια Καράογλου, Αθηνόραμα

Στο πρωτότυπο έργο η Ήμερη σιωπά· εδώ όμως η φωνή της γίνεται η καρδιά της παράστασης. Η Ιώβη Φραγκάτου είναι καθηλωτική: ξεκινά αθώα, γλυκιά, ενηλικιώνεται, αντιδρά, αντιστέκεται… Κάθε λέξη, κάθε σιωπή της, αναδεικνύει την εξουσία που της επιβάλλεται […]

Ευδοκία Βαζούκη, monopoli.gr

Ο Γιάννης Νταλιάνης σπάζει στη θεατρική του διασκευή, με δεξιοτεχνικό τρόπο, τον άριστα δομημένο ντοστογεφσκικό, εμμονικό, καταιγιστικό, πυρετώδη μονόλογο του ενεχυροδανειστού συζύγου και συχνά αυτοαναιρούμενου χαρίζοντας στη "σιωπηλή ηρωίδα" της νουβέλας φωνή , λόγο ύπαρξης. […]

Σμαρώ Κώτσια, clickatlife.gr

[…] Η Ιώβη Φραγκάτου ήταν στην καλύτερη στιγμή της και στην πιο πλήρη ερμηνεία της μέχρι σήμερα. […] Ο Γιάννης Νταλιάνης μελέτησε με προσοχή και ευαισθησία αυτό το υπέροχο κείμενο κι έστησε μια παράσταση ευαίσθητη και αισθαντική. […]

Όλγα Σελλά, oanagnostis.gr

Η Ιώβη Φραγκάτου μετακινείται διαρκώς σε όλα τα ερμηνευτικά επίπεδα και αποδίδει όλες τις μεταπτώσεις, αποδίδοντας σε πρώτο πρόσωπο πολύ λεπτές αποχρώσεις […]  η ερμηνεία του Χάρη Χαραλάμπους-Καζέπη εγγράφεται για μια ακόμη φορά στις κορυφαίες ερμηνείες της χρονιάς. Στον ρόλο της υπηρέτριας Λουκέριας, η Δήμητρα Σταύρου πατάει γερά στη γη και πείθει με την κοπιώδη διαχείριση του ρόλου της ενός ενδιάμεσου/παρατηρητή. […] ο Γιώργος Κορομπίλης εισέρχεται στο έργο διεκδικώντας το ήμερο κορίτσι, σ’ ένα όμορφο τραγουδιστικό ντουέτο […]

Νίκος Ξένιος, bookpress.gr
 
Οι εξαιρετικές, στο σύνολό τους, ερμηνείες αποτελούν έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες της σκηνικής της αποτελεσματικότητας και συναντούν μια ευφάνταστη σκηνοθεσία, που δεν υπηρετεί απλώς το κείμενο, αλλά το επανανοηματοδοτεί σκηνικά, μετατρέποντας τον λόγο σε τραύμα και τη σιωπή σε πολιτική πράξη. Ο δε θεατής δεν παρακολουθεί απλώς χαρακτήρες, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπος με ζωντανές συνειδήσεις σε διαρκή σύγκρουση.

Έλενα Χατζοπούλου, Sinwebradio.gr

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