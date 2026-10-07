Οι θρύλοι της neoclassical dark σκηνής ATARAXIΑ, έρχονται στην Αθήνα

Λίγο πριν το Halloween, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 , στο Black Temple

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Ataraxia στην Αθήνα
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Έχοντας μια σπάνια καλλιτεχνική πορεία και τεράστια δισκογραφία, οι ATARAXIA εμπνέονται από τις παραδόσεις , τους μύθους των λαών , τη συλλογική αρχέγονη μνήμη και επιστρέφουν στην αγαπημένη τους Ελλάδα μετά από 23 χρόνια , για να μας προσφέρουν μια μυσταγωγική live εμπειρία !!!

Special guests θα είναι οι Glimmer Void με dark atmospheric/neofolk ύφος και opening act οι Glitter Grotesque με cinematic/vintage horror αισθητική ...

Οι θρύλοι της neoclassical dark σκηνής ATARAXIΑ, έρχονται στην Αθήνα

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026

Black Temple , Ιάκχου 17, Γκάζι 
Doors open: 20:30
Presale price: 28€
Door price: 35€

Προπώληση: 
- Hive Records 
Ιθάκης 6 , Κυψέλη 
- Le Disque Noir 
Θεμιστοκλέους 29 , Εξάρχεια 

Δημοσιογραφική επικοινωνία: info@thetemple.gr 

https://www.facebook.com/templeliveclub 
https://www.instagram.com/templeathens 

Fb event: https://www.facebook.com/share/19Q1aRfb1x/ 


ATARAXIA

Οι θρύλοι της neoclassical dark σκηνής ATARAXIΑ, έρχονται στην Αθήνα

Οι ATARAXIA είναι τρεις ή πέντε Ιταλοί καλλιτέχνες (ανάλογα με τη σύνθεση κάθε συναυλίας), οι οποίοι εξερευνούν και δημιουργούν μουσική, ποίηση και εικαστική τέχνη, ισορροπώντας ανάμεσα στην πρωτοπορία και την παράδοση. Έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην τέχνη.

Είναι περιπλανώμενοι μουσικοί, εμπνευσμένοι τόσο από τα γεωγραφικά όσο και από τα εσωτερικά τους ταξίδια, σε τόπους που διατηρούν ακόμη ζωντανή τη δύναμη και τη μνήμη των αιώνων.

 Μεγάλωσαν σε μεσαιωνικές πολιτείες και αισθάνονται πως αποτελούν ένα σταυροδρόμι ανάμεσα στους πολιτισμούς της Μεσογείου και των Κελτών, σε μια γη  όπου η σύγκρουση και η συνάντηση συνυπάρχουν.

Αυτοπροσδιορίζονται ως «τεχνίτες του ήχου», καθώς δημιουργούν ένα ιδιαίτερο κράμα ιερού και βέβηλου, αιθέριου και πειραματικού, σύγχρονης και παλαιάς μουσικής. Έχουν ερευνήσει τους ευρωπαϊκούς θρύλους, διασταυρώνοντάς τους με τους ελληνικούς και λατινικούς μύθους.

Οι θρύλοι της neoclassical dark σκηνής ATARAXIΑ, έρχονται στην Αθήνα

Η περισυλλογή, οι ονειρικές εμπειρίες, οι λυκόφωτες ελεγειακές ατμόσφαιρες, οι υπνωτικές και διαλογιστικές καταστάσεις, καθώς και οι τελετουργικές κινήσεις, αιωρούνται στον μυστηριώδη κήπο της Ψυχής και της Επιθυμίας. Εκεί, νέες υφές ήχων συναντούν τη γοητευτική ηχώ των κλασικών ηχοχρωμάτων. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της μουσικής τους είναι η αρμονική συνύπαρξη ακουστικών και σύγχρονων οργάνων.

Οι ATARAXIA ζωγραφίζουν ηχητικά τοπία που ανοίγουν περάσματα προς άλλες διαστάσεις και επιτρέπουν βαθιές συναισθηματικές εμπειρίες. Οι στίχοι τους έχουν γραφτεί σε πολλές αρχαίες και σύγχρονες γλώσσες, καθώς επιδιώκουν να αναδείξουν τους κρυμμένους θησαυρούς που κρύβει κάθε γλωσσική παράδοση.

Οι ATARAXIA λειτουργούν σαν ένας αρχαίος ελληνικός θίασος: εργάζονται με τις τέχνες, τους ήχους, τα σχήματα, τα χρώματα, τις ενέργειες και τα αρώματα, έχοντας ως απόλυτο οδηγό την Ομορφιά, που αποτελεί τον ύψιστο σκοπό της δημιουργίας τους. Βαδίζουν σε ένα μονοπάτι που έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και τους οδηγεί μέσα από ρήγματα ανάμεσα σε διαφορετικές διαστάσεις. Τα αρχαία πνεύματα εξακολουθούν να μιλούν.

Το νέο τους άλμπουμ, «Centaurea», κυκλοφορεί το 2024 και είναι εμπνευσμένο από ένα μαγικό νησί που εξακολουθεί να βιώνει τη Χρυσή Εποχή.

Οι θρύλοι της neoclassical dark σκηνής ATARAXIΑ, έρχονται στην Αθήνα

Δισκογραφία

Το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει:
•    29 άλμπουμ,
•    3 EP,
•    5 συλλογές Best Of,
•    2 ζωντανά άλμπουμ (Live Albums),
•    2 βιβλία συνοδευόμενα από CD.
•    
Περιοδείες και συναυλίες

Οι ATARAXIA έχουν πραγματοποιήσει πολυάριθμες περιοδείες και συναυλίες σε όλο τον κόσμο, εμφανιζόμενοι σε παλάτια, κάστρα, πλατείες, κήπους, μουσικές σκηνές και θέατρα.

Έχουν εμφανιστεί στις εξής χώρες: Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Αργεντινή, Χιλή, Μεξικό, Περού, Βραζιλία, Ρωσία, Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Σλοβενία, Βουλγαρία, Λιθουανία και Αυστρία.

Επικοινωνία: www.ataraxia.net 

 
Glimmer Void

Οι θρύλοι της neoclassical dark σκηνής ATARAXIΑ, έρχονται στην Αθήνα

Οι Glimmer Void είναι μια ελληνική dark atmospheric/neofolk μπάντα που σχηματίστηκε στην Αθήνα το 2004. 

Η μουσική τους συνδυάζει αιθέρια γυναικεία φωνητικά, κινηματογραφικές ενορχηστρώσεις και στοιχεία από gothic, neofolk, neoclassical και dark ambient, δημιουργώντας έναν ατμοσφαιρικό ήχο με έντονη συναισθηματική και αφηγηματική διάσταση.

Το 2008 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP, "Souls Parade", το οποίο απέσπασε θετικές κριτικές για την ιδιαίτερη αισθητική και τον ξεχωριστό χαρακτήρα του. Ακολούθησε το ντεμπούτο άλμπουμ "Prelude to Oblivion" (2010), όπου η μπάντα διεύρυνε τον ήχο της με πιο έντονες neofolk επιρροές, πλούσιες ενορχηστρώσεις και θεματολογία εμπνευσμένη από τη φύση, τη μυθολογία, τον άνθρωπο και την υπαρξιακή αναζήτηση.

Έχουν μοιραστεί τη σκηνή με σημαντικά ονόματα της διεθνούς Neofolk σκηνής, όπως τους Death in June, Of the wand and the moon, Ordo Rosario Equilibrium, Spiritual Front, Rome, Changes κ.α.

Ύστερα από μια πολυετή δισκογραφική σιωπή, επιστρέφουν στο στούντιο για την ηχογράφηση νέου υλικού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου δημιουργικού κεφαλαίου που θα οδηγήσει στην κυκλοφορία του επόμενου άλμπουμ τους.

https://www.instagram.com/glimmervoid_.official 
https://www.facebook.com/share/1buA57J3rj/ 

Glitter Grotesque

Οι θρύλοι της neoclassical dark σκηνής ATARAXIΑ, έρχονται στην Αθήνα

Οι Glitter Grotesque παίζουν jazz, cabaret και κινηματογραφικά τραγούδια με dark επιρροές. Συνδυάζουν τη λάμψη της vintage εποχής του Hollywood με το σκοτάδι της film noir αισθητικής. Αγαπούν τα θεματικά lives σε ατμοσφαιρικούς χώρους, προσαρμόζοντας τη σύνθεση τους και το setlist ανάλογα με τις δημιουργικές ανάγκες του εκάστοτε event.

Τη σεζόν 2026-27 θα εμφανίζονται κάθε Κυριακή στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express στο Τρένο στο Ρουφ με δύο διαφορετικά concept. Για το live στο Black Temple θα ετοιμάσουν ένα ιδιαίτερο setlist μόνο για τη συγκεκριμένη βραδιά .
 
Οι Glitter Grotesque είναι:
Ioanna Noir Zacharopoulou: φωνή 
George Micros: πιάνο  
Chris Koutsogiannis - Voodoo Drummer: ντραμς (Tiger Lillies)
+ για το συγκεκριμένο live & οι μουσικοι:
Kostas Mentzelopoulos: κοντραμπάσο 
Emi Path: synths & φωνητικά

+ Guest:
Manos Six (Manos Six & the Muddy Devil , :Skull & dawn:)

Οι θρύλοι της neoclassical dark σκηνής ATARAXIΑ, έρχονται στην Αθήνα
 
Το συγκρότημα κατά τη διάρκεια της μουσικής πορείας του έχει εμφανιστεί σε πολλούς συναυλιακούς/θεατρικούς χώρους σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και έχει συνεργαστεί επί σκηνής με εγχώριους καλλιτέχνες. 

Λίγο πριν το Halloween του 2023, οι Glitter Grotesque κυκλοφόρησαν (σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες και σε CD)  το ντεμπούτο dark cinematic jazz άλμπουμ τους με τίτλο "What Really Happened to Baby Jane".  (Δύο τραγούδια από το οποίο,  επέλεξε ο ραδιοφωνικός σταθμός Galaxy 92fm για το εορταστικό πρόγραμμά του, της περιόδου των Χριστουγέννων 2023-24.)  Το συγκεκριμένο concept άλμπουμ εμπνέεται από το ψυχολογικό θρίλερ του 1962 (με πρωταγωνίστριες τις Bette Davis και Joan Crawford): "Τί απέγινε η Baby Jane?" (What Ever Happened to Baby Jane?).  

Μία ταινία ορόσημο του Αμερικάνικου κινηματογράφου, που περιγράφει την πτώση της Baby Jane από λατρεμένο παιδί του vaudeville, σε υπερήλικη καρικατούρα  του εαυτού της, παράλληλα με τη συμπλεγματική σχέση με την αδερφή της (Blanche).  Στο δίσκο "What Really Happened to Baby Jane", μέσω 6 τραγουδιών ακολουθούμε την πορεία ζωής της Baby Jane, υπό το πέπλο της σκοτεινής ρετρό κλειστοφοβικής ατμόσφαιρας που βιώνουμε και στην ταινία. 

Οι θρύλοι της neoclassical dark σκηνής ATARAXIΑ, έρχονται στην Αθήνα
 
Οι Glitter Grotesque στο συγκεκριμένο άλμπουμ ηταν οι:
Ioanna Noir Zacharopoulou: φωνή, κρουστά George Lagogiannis: πλήκτρα 
Thanasis Giouleas: κοντραμπάσο 
Dimitris Azorakos: ντραμς. 

Guest μουσικοί: Emi Path: drones / Manos Six: banjo, ακουστική κιθάρα / Panos Tsekouras: theremin 

art direction + φωτογραφίες artwork: Ιωάννα Noir Ζαχαροπούλου (στο Stamos 

Abatis Photo Studio) /graphic design: Κλαύδιος Σκληβανίτης (iraisynn attinom) /

Recording/mixing/mastering: Πάνος Τσεκούρας (Top Floor Studio) 

Email: glittergrotesque@gmail.com 
 
Μέλη των Glitter Grotesque έχουν δημιουργήσει επίσης το ακουστικό σχήμα Vintage Noir με ρεπερτόριο vocal jazz, swing, rock n roll, country, musical, blues κ.α.
 

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