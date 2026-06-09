Δασκουλίδης-Μπάστα-Βοζίκη Τις Τρίτες Στον Πειραιά

Οι Τρίτες στον Πειραιά, αποκτούν την δική τους live διάθεση, με ένα live, που αναμένεται από την Τρίτη 9 Ιουνίου και κάθε Τρίτη, να προκαλέσει καύσωνα διασκέδασης, με πρωταγωνιστές στο «Apla Troumpa», τον Γιώργο Δασκουλίδη, τη Σάσα Μπάστα, και μαζί τους την Γιώτα Βοζίκη.

Ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής Γιώργος Δασκουλίδης, με τη σπουδαία πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, τις διαχρονικές επιτυχίες και την ιδιαίτερη σχέση που έχει χτίσει με το κοινό όλα αυτά τα χρόνια, συναντά επί σκηνής την εκρηκτική Σάσα Μπάστα, μια καλλιτέχνιδα που ξεχωρίζει για τη δυναμική παρουσία, τη σκηνική της ενέργεια και την ικανότητά της να απογειώνει κάθε βραδιά.

Γιώργος Δασκουλίδης

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα γεμάτο λαϊκές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και στιγμές που υπόσχονται να κρατούν αμείωτο το κέφι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σάσα Μπάστα

Μαζί τους θα εμφανίζεται και η ανερχόμενη λαϊκή ερμηνεύτρια Γιώτα Βοζίκη, προσθέτοντας τη δική της ξεχωριστή πινελιά σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει εμπειρία, ενέργεια και φρεσκάδα. Το «Apla Troumpa», που χρόνια τώρα, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δημοφιλή στέκια του Πειραιά, από την Τρίτη 9 Ιουνίου, φιλοξενεί πλέον κάθε Τρίτη, ένα σχήμα υψηλών προδιαγραφών, που θα προσκαλέσουν το κοινό σε βραδιές γεμάτες τραγούδι, χορό και αυθεντική ελληνική διασκέδαση.

Γιώτα Βοζίκη