«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» του Εντουάρ Λουί

Από 12 Νοεμβρίου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Εξοδος
«Αγώνες Και Μεταμορφώσεις Μιας Γυναίκας»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» είναι το χρονικό μιας γυναίκας που παλεύει να επιβιώσει –και τελικά να υπάρξει– σε έναν κόσμο που της έμαθε από παιδί να σωπαίνει. Από την καταπιεστική επαρχία μέχρι τη μάχη της καθημερινής επιβίωσης, η διαδρομή της είναι γεμάτη μικρές εξεγέρσεις, σιωπές, θυσίες και αλήθειες που καίνε.

Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out

Είναι ένα έργο που μιλάει για τα φύλα, τις τάξεις, τη μητρότητα, τη βία και την ελευθερία. Ένα έργο που μας θυμίζει πως ακόμα και σήμερα, το να είσαι γυναίκα δεν είναι αυτονόητο. Είναι αγώνας. Είναι μεταμόρφωση.

Ο Αλέξανδρος Σωτηρίου για άλλη μια φορά, καταπιάνεται με ένα ακόμη τολμηρό και βαθιά συγκινητικό σύγχρονο γαλλικό έργο.

Το «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» του Εντουάρ Λουί παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό, λογοτεχνικό έργο υψηλής έντασης και ευαισθησίας, μέσα από το οποίο ο Λουί τιμά τη μητέρα του και ταυτόχρονα αποκαλύπτει τα βαθιά κοινωνικά και πολιτικά στρώματα που διαμορφώνουν τις ζωές των γυναικών.

Ο Εντουάρ Λουί, γεννημένος το 1992, είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς και πολυσυζητημένους συγγραφείς της σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες, ενώ ανεβαίνουν σε θεατρικές σκηνές σε όλο τον κόσμο.


Σημείωμα Συγγραφέα:

«Μου έχουν πει πως η λογοτεχνία δεν πρέπει να μοιάζει με πολιτικό μανιφέστο κι εγώ ήδη ακονίζω κάθε μου φράση όπως θα ακονίζαμε τη λάμα ενός μαχαιριού«. Εντουάρ Λουί


Σημείωμα Σκηνοθέτη:

«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η πένα του Εντουάρ Λουί, έρχεται για να μας υπενθυμίσει τις αξίες της αλληλεγγύης και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια στιγμή τρυφερότητας θέλουμε να φτιάξουμε με αυτή την παράσταση, απέναντι στην σκληρότητα που μας περιβάλλει. Ελπίζω να καταφέρουμε να την μοιραστούμε μαζί σας». Αλέξανδρος Σωτηρίου

Γιώργος Γιαννιάς: Έκανε την έκπληξη διασκέδασης στον Πειραιά

«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» του Εντουάρ Λουί


Συντελεστές

Κείμενο: Εντουάρ Λουί

Μετάφραση: Στέλα Ζουμπουλάκη

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Σωτηρίου

Σκηνογράφος−Ενδυματολόγος: Κέννυ Μακλέλαν

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος

Κινησιολογία: Έντι Λάμε

Βοηθός σκηνοθέτη: Ιουλιέτα Καραχάλιου


Παίζουν: Ελένη Κοκκίδου, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος


Καλλιτεχνική διεύθυνση: Τζένη Κόλλια

Οργάνωση παραγωγής: Ελένη Σταυροπούλου

Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου

Graphic Design: Δημήτρης Παγγές

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Digital Marketing: Minor 6 media

Υπεύθυνη Θεάτρου: Κατερίνα Κόλλια

Παραγωγή: Midnight Sun Productions - ARTINFO

Πληροφορίες

Θέατρο Τζένη Καρέζη | Ακαδημίας 3, Αθήνα

Από 12 Νοεμβρίου

Τετάρτη στις 19:00 | Πέμπτη στις 21:00

Διάρκεια: 90΄ |Για επιπλέον πληροφορίες: 210 363 61 44


Εισιτήρια

  • Στο ταμείο του Θεάτρου
  • Στο More.com: «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» | Εισιτήρια εδώ!

Τιμές εισιτηρίων: € 15.00 - € 22.00

ΘΕΑΤΡΟ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
«ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ»
