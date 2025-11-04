Γιώργος Γιαννιάς: Έκανε την έκπληξη διασκέδασης στον Πειραιά

Ποια τραγουδίστρια θα εμφανίζεται μαζί του;

Γιαννιάς: Έκανε την έκπληξη διασκέδασης στον Πειραιά
Με τεράστια επιτυχία, ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους στο Simion στον Πειραιά, ο Γιώργος Γιαννιάς, μαζί με την Ρενέ Αγέρη, προκαλώντας το αδιαχώρητο κόσμου.

Tέσσερα ξεχωριστά Live στο THEATRE OF THE NO

Γιώργος Γιαννιάς: Έκανε την έκπληξη διασκέδασης στον Πειραιά

Ο δημοφιλής ερμηνευτής, εγκαινίασε με το δεξί, έναν ολοκαίνουργιο χώρο διασκέδασης στον Πειραιά, που άφησε άφωνους τους θαμώνες, με την διακόσμησή του, τα υψηλών προδιαγραφών φώτα και ήχο του, με το κέφι κάθε Τετάρτη και Σάββατο, να χτυπάει κόκκινο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Γιώργος Γιαννιάς: Έκανε την έκπληξη διασκέδασης στον Πειραιά

Ο Γιώργος Γιαννιάς, με τις τεράστιες επιτυχίες που διαθέτει στο βιογραφικό του και την μοναδική σκηνική του παρουσία, προκάλεσε ντελίριο, με τον λουλουδοπόλεμο να έχει την τιμητική του.Η εκρηκτική Ρενέ Αγέρη, με την σειρά της, απογειώνει τον κόσμο, παρουσιάζοντας on stage ένα non stop πρόγραμμα, που επιβεβαιώνει ότι είναι το next big thing της μουσικής σκηνής.

Η Ρενέ Αγέρη 

Η Ρενέ Αγέρη 

Ο dj με την σειρά του, εκτόξευσε τη βραδιά, μετατρέποντάς την, στο απόλυτο live clubbing, με τον κόσμο όλο όρθιο.

Γιώργος Γιαννιάς: Έκανε την έκπληξη διασκέδασης στον Πειραιά

Ο Γιώργος Γιαννιάς και η Ρενέ Αγέρη, μέσα σε χρόνο dt, κατάφεραν  κάθε Τετάρτη και Σάββατο, να γίνουν  το Simion της διασκέδασης στον Πειραιά!

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ
 |
ΡΕΝΕ ΑΓΕΡΗ
