O Φιλοκτήτης Με Τον Γιώργο Κιμούλη Στη Λήμνο
Το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Αυγούστου, στο συμβολικό και ιδιαίτερο χώρο του αρχαίου θεάτρου της Ηφαιστείας στη Λήμνο, οι κάτοικοι του νησιού και οι επισκέπτες είχαν την τύχη να απολαύσουν την τραγωδία του Σοφοκλή "Φιλοκτήτης" σε απόδοση και σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη, και με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Φιλοκτήτη. 

«Αυτοί που κοιτούν» στο ΘΕΑΤΡΟ 104

O Φιλοκτήτης επέστρεψε στη Λήμνο

O Φιλοκτήτης επέστρεψε στη Λήμνο

Ο κεντρικός ήρωας της τραγωδίας βρίσκεται πληγωμένος και απομονωμενος στη Λήμνο, εδώ και δέκα χρόνια, αφού οι Αχαιοί τον εγκατέλειψαν μετά τον τραυματισμό του και συνέχισαν το ταξίδι για την Τροία. 

Ο Φιλοκτήτης επέστρεψε στη Λήμνο!

ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος

Η επιστροφή του Νεοπτολέμου και του Οδυσσέα στη Λήμνο με σκοπό να πείσουν το Φιλοκτήτη να τους παραδώσει το τόξο του Ηρακλή και να πάει μαζί τους στην Τροία προκαλεί στους ήρωες ηθικά διλήμματα , που διαχρονικά τίθενται στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου, και που αριστοτεχνικά ξεδιπλώθηκαν στη σκηνή του θεάτρου, μέχρι την εμφάνιση του από μηχανής Θεού και την κάθαρση και λύση του δράματος. 

Το Αρχαίο Θέατρο της Ηφαιστείας 

Το Αρχαίο Θέατρο της Ηφαιστείας 

Οι δύο παραστάσεις έλαβαν χώρα υπό την αιγίδα και την οργανωτική ευθύνη του Δήμου Λήμνου. Το Αρχαίο θέατρο της Ηφαιστείας άνοιξε για το κοινό και φιλοξένησε παράσταση μετά από χρόνια και μετά από σχετική άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε ενθουσιώδης, αφού τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν από νωρίς. 

Ο Φιλοκτήτης επέστρεψε στη Λήμνο!

Την παράσταση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιερόθεος, η Δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, ο προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβου κ. Παύλος Τριανταφυλλίδης, και φυσικά οι τυχεροί θεατές που εξασφάλισαν έγκαιρα εισιτήριο και που επιδοκίμασαν με το ζεστό τους χειροκρότημα όλους τους συντελεστές της παράστασης. 

Ο Φιλοκτήτης επέστρεψε στη Λήμνο!

Την απόδοση του έργου έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Κιμούλης 

Η περιοδεία της παράστασης ανά την Ελλάδα συνεχίζεται. 

Μετάφραση - Απόδοση: Γιώργος Κιμούλης
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιμούλης
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
Μουσική' Ανδρέας Κατσιγιάννης
Κοστούμια: Σοφία Νικολαΐδη, Ήλια Στριγγάρη
Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
Κινησιολογία: Κυριάκος Κοσμίδης
Βοηθός σκηνοθέτη: Βανέσσα Βαΐτση
Σχεδιασμός ήχου: Χρήστος Λουλούδης
Δημόσιες σχέσεις: Μαργαρίτα Δρούτσα
Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Βυρίνης
Creative agency: GridFox
Παίζουν
Φιλοκτήτης- Γιώργος Κιμούλης
Νεοπτόλεμος- Δημήτρης Γκοτσόπουλος
Οδυσσέας, Έμπορος, Φωνή Ηρακλή- Θοδωρής Κατσαφάδος
Ηρακλής- Θεοφίλης Πασχάλης

Ο Φιλοκτήτης επέστρεψε στη Λήμνο!

Χορός
Παναγιώτης Κατσίκης
Μανώλης Κλωνάρης
Κώστας Κοράκης
Θεοφίλης Πασχάλης
Βασίλης Πουλάκος
Μάριος Τζόγκανος
Γιώργος Τσουρουνάκης

Ο Φιλοκτήτης επέστρεψε στη Λήμνο!

Κατασκευή σκηνικού: Elton Bombay
Ζωγραφική - ανάγλυφες κατασκευές: Βαλεντίνο Βαλάσης
Κατασκευή κοστουμιών: Αλλαελντίν Αλχαλαουάνι
Ενορχήστρωση: Ανδρέας Κατσιγιάννης
Σαντούρι, περσικό σαντούρι, συνθετικοί ήχοι: Ανδρέας Κατσιγιάννης
Νέι : Αχιλλέας Τίγκας
Βιολί: Κυριάκος Γκουβέντας

Την παράσταση παρακολούθησε και η Δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα 

Την παράσταση παρακολούθησε και η Δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα 

Χορωδία

Δημήτρης Μητρίτσας
Πέτρος Ραχούτης
Νίκος Κολοβελώνης
Πάνος Κοκορίνης
Νίκος Χιώτογλου
Δημήτρης Καραγιάννης
Jose Ramon Tejedor

Solo Soprano: Ελεάνα Βαρελά
Ηχοληψία-Μίξη: Νίκος Δεληστάθης
Ηχογράφηση: Studio River

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΘΕΞΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΈΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ -ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΠΟΔΗΣ

