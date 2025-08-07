Ο Φιλοκτήτης επέστρεψε στη Λήμνο!

Το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Αυγούστου, στο συμβολικό και ιδιαίτερο χώρο του αρχαίου θεάτρου της Ηφαιστείας στη Λήμνο, οι κάτοικοι του νησιού και οι επισκέπτες είχαν την τύχη να απολαύσουν την τραγωδία του Σοφοκλή "Φιλοκτήτης" σε απόδοση και σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη, και με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Φιλοκτήτη.

O Φιλοκτήτης επέστρεψε στη Λήμνο

Ο κεντρικός ήρωας της τραγωδίας βρίσκεται πληγωμένος και απομονωμενος στη Λήμνο, εδώ και δέκα χρόνια, αφού οι Αχαιοί τον εγκατέλειψαν μετά τον τραυματισμό του και συνέχισαν το ταξίδι για την Τροία.

ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος

Η επιστροφή του Νεοπτολέμου και του Οδυσσέα στη Λήμνο με σκοπό να πείσουν το Φιλοκτήτη να τους παραδώσει το τόξο του Ηρακλή και να πάει μαζί τους στην Τροία προκαλεί στους ήρωες ηθικά διλήμματα , που διαχρονικά τίθενται στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου, και που αριστοτεχνικά ξεδιπλώθηκαν στη σκηνή του θεάτρου, μέχρι την εμφάνιση του από μηχανής Θεού και την κάθαρση και λύση του δράματος.

Το Αρχαίο Θέατρο της Ηφαιστείας

Οι δύο παραστάσεις έλαβαν χώρα υπό την αιγίδα και την οργανωτική ευθύνη του Δήμου Λήμνου. Το Αρχαίο θέατρο της Ηφαιστείας άνοιξε για το κοινό και φιλοξένησε παράσταση μετά από χρόνια και μετά από σχετική άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε ενθουσιώδης, αφού τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν από νωρίς.

Την παράσταση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιερόθεος, η Δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, ο προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβου κ. Παύλος Τριανταφυλλίδης, και φυσικά οι τυχεροί θεατές που εξασφάλισαν έγκαιρα εισιτήριο και που επιδοκίμασαν με το ζεστό τους χειροκρότημα όλους τους συντελεστές της παράστασης.

Την απόδοση του έργου έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Κιμούλης

Η περιοδεία της παράστασης ανά την Ελλάδα συνεχίζεται.

