Επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην Τουρκία

Οκτώ μαθητές τραυματίστηκαν, τρεις από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασακσεχίρ της Κωνσταντινούπολης. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο μαθητή που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση.

Başakşehir'deki ortaokulda öğrencilerin bıçaklı kavgası sonrası veliler okula akın etti: "Ellerini sallayarak giriyorlar. Ben bir veli olarak giriyorum, bana “Sen kimsin?” diyen bir Allah’ın kulu yok. Burada iki tane kızım var." https://t.co/JrpU4JKBMv — BPT (@bpthaber) October 6, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο γυμνάσιο Σεΐχ Σαμίλ Ιμάμ Χατίπ, στη συνοικία Μπασακσεχίρ στη δυτική Κωνσταντινούπολη. Ο φερόμενος ως δράστης φοιτά σε άλλο σχολείο.

«Περίπου στις 08:35,μαθήτριες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποίησε ο Φ.Μ., μαθητής της 10ης τάξης του Λυκείου Κιουτσούκτσεκμετζέ Φαχρετίν Κερίμ Γκιοκάι, στο Γυμνάσιο Σεΐχ Σαμίλ Ιμάμ Χατίπ στην περιοχή Καγιασεχίρ», ανέφερε ο έπαρχος της περιοχής.

İstanbul Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrenci 3 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. (Nefes) https://t.co/Y5Opku5ID5 — BPT (@bpthaber) October 6, 2026

Επίθεση Κωνσταντινούπολη: Τρεις τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας, δίνοντας ωστόσο διαφορετικό απολογισμό και περιγραφή του περιστατικού από τον έπαρχο.

🚨 BAŞAKŞEHİR’DEKİ OKUL SALDIRISINDA KORKUNÇ DETAYLAR! ⚠️ BAŞKA OKULDAN GELEN KIZ ÖĞRENCİ, EVİNDEN GETİRDİĞİ BIÇAKLA 6 ÖĞRENCİYİ YARALADI ⚠️ 10. SINIF ÖĞRENCİSİ KIZ SALDIRGANIN YARALADIĞI 6 ÖĞRENCİDEN 3’ÜNÜN DURUMU AĞIR! 🔴 Sabah saatlerinde Başakşehir Kayaşehir’deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda yaşanan bıçaklı saldırının yeni ayrıntıları ortaya çıktı. ‼️ Saldırıyı gerçekleştiren kız öğrencinin bu okulda eğitim görmediği, başka bir Anadolu Lisesi’nde 10’uncu sınıf öğrencisi olduğu ve kendi okulunun üniformasıyla Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’na geldiği belirlendi. 📌 Yapılan çalışmada kız öğrencinin evden çıkarken yanına bıçak aldığı, okula geldikten sonra henüz belirlenemeyen nedenle öğrencilere saldırdığı tespit edildi. 🔴 Bıçaklı saldırıda 6 öğrenci yaralandı. Hastanelere kaldırılan öğrencilerden 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. — Doğan Can (@dogancancesur) October 6, 2026

«Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 08:40, ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασακσεχίρ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε μαθητών», ανέφερε η ανακοίνωση και συνέχιζε:

«Μετά το περιστατικό, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από ιατρικές ομάδες που στάλθηκαν στην περιοχή και λαμβάνουν θεραπεία».