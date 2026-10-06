Επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην Τουρκία - Τραυματίστηκαν οκτώ μαθητές

Συνελήφθη ένας 15χρονος

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην Τουρκία
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οκτώ μαθητές τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην Κωνσταντινούπολη.
  • Τρεις από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.
  • Ο δράστης είναι 15χρονος μαθητής που φοιτά σε άλλο σχολείο.
  • Το περιστατικό συνέβη στο γυμνάσιο Σεΐχ Σαμίλ Ιμάμ Χατίπ στην περιοχή Μπασακσεχίρ.
  • Η νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε έρευνα για το περιστατικό.

Οκτώ μαθητές τραυματίστηκαν, τρεις από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασακσεχίρ της Κωνσταντινούπολης. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο μαθητή που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση.

 

 

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο γυμνάσιο Σεΐχ Σαμίλ Ιμάμ Χατίπ, στη συνοικία Μπασακσεχίρ στη δυτική Κωνσταντινούπολη. Ο φερόμενος ως δράστης φοιτά σε άλλο σχολείο.

 

 

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«Περίπου στις 08:35,μαθήτριες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποίησε ο Φ.Μ., μαθητής της 10ης τάξης του Λυκείου Κιουτσούκτσεκμετζέ Φαχρετίν Κερίμ Γκιοκάι, στο Γυμνάσιο Σεΐχ Σαμίλ Ιμάμ Χατίπ στην περιοχή Καγιασεχίρ», ανέφερε ο έπαρχος της περιοχής.

 

 

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Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας, δίνοντας ωστόσο διαφορετικό απολογισμό και περιγραφή του περιστατικού από τον έπαρχο.

 

 

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«Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 08:40, ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασακσεχίρ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε μαθητών», ανέφερε η ανακοίνωση και συνέχιζε:

«Μετά το περιστατικό, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από ιατρικές ομάδες που στάλθηκαν στην περιοχή και λαμβάνουν θεραπεία».

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