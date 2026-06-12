Συναγερμός έχει σημάνει στο Αμβούργο της Γερμανίας. Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του αεροδρομίου, λόγω περιστατικού ασφαλείας, όπως μετέδωσε ο περιφερειακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NDR.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται αξιωματούχους του αεροδρομίου και της αστυνομίας, εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός επιβατών του αεροδρομίου και όλοι οι επιβάτες πρέπει να υποβληθούν ξανά σε έλεγχο ασφαλείας, ανέφεραν το αεροδρόμιο και η αστυνομία.

«Οι πτήσεις δεν μπορούν να αναχωρήσουν προς το παρόν, αλλά οι αφίξεις προχωρούν κανονικά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία», ανέφερε το αεροδρόμιο στην ιστοσελίδα του.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας του Αμβούργου, ένας άνδρας πάτησε ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης που ανοίγει οδούς διαφυγής, αποκτώντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην περιοχή ασφαλείας.

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