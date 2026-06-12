Συναγερμός στο Αμβούργο: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο για λόγους ασφαλείας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στο Αμβούργο, εκκενώθηκε το αεροδρόμιο λόγω περιστατικού ασφαλείας.
  • Ο τερματικός σταθμός επιβατών εκκενώθηκε και όλοι οι επιβάτες υποβάλλονται σε νέο έλεγχο ασφαλείας.
  • Οι πτήσεις δεν αναχωρούν προσωρινά, αλλά οι αφίξεις συνεχίζονται κανονικά.
  • Ένας άνδρας πάτησε κουμπί έκτακτης ανάγκης, αποκτώντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ασφαλή περιοχή.
  • Οι αρχές προειδοποιούν τους επιβάτες να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές τους εταιρείες.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Αμβούργο της Γερμανίας. Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του αεροδρομίου, λόγω περιστατικού ασφαλείας, όπως μετέδωσε ο περιφερειακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NDR. 

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Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται αξιωματούχους του αεροδρομίου και της αστυνομίας, εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός επιβατών του αεροδρομίου και όλοι οι επιβάτες πρέπει να υποβληθούν ξανά σε έλεγχο ασφαλείας, ανέφεραν το αεροδρόμιο και η αστυνομία.

«Οι πτήσεις δεν μπορούν να αναχωρήσουν προς το παρόν, αλλά οι αφίξεις προχωρούν κανονικά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία», ανέφερε το αεροδρόμιο στην ιστοσελίδα του.

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Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας του Αμβούργου, ένας άνδρας πάτησε ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης που ανοίγει οδούς διαφυγής, αποκτώντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην περιοχή ασφαλείας.

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