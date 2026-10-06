Συναγερμός στην Καλλιθέα: Βρέθηκαν φιαλίδια με επικίνδυνη ουσία

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (αρχείου)
Καλλιθέα: Εκκενώθηκαν πολυκατοικίες για φιαλίδια που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία / OPEN

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Συναγερμός σήμανε στην Καλλιθέα το μεσημέρι της Τρίτης (6/10), λόγω εντοπισμού φιαλιδίων με επικίνδυνη εκρηκτική ουσία. Τα φιαλίδια βρέθηκαν στην οδό Λασκαρίδου, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολίτης εντόπισε τα ύποπτα φιαλίδια και ενημέρωσε την Αστυνομία, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι περιείχαν κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ. Πρόκειται για ουσία που θεωρείται επικίνδυνη και έχει χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, σε εκρηκτικές ύλες. Ωστόσο, η ακριβής σύσταση του περιεχομένου αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και να αναλάβει την ασφαλή περισυλλογή των φιαλιδίων. Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται και η Πυροσβεστική.

Για προληπτικούς λόγους, οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση δύο πολυκατοικιών, απομακρύνοντας τους κατοίκους μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Η επιχείρηση των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.
 

 

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