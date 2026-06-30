Αθώος ο πρώην αστυνομικός TikToker για τα 153 γρ. κοκαΐνης

Αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τα ναρκωτικά

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O πρώην αστυνομικός tik toker είχε συλληφθεί για ναρκωτικά και είχε αφεθεί ελεύθερος - Βίντεο αρχείου Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αθώος κρίθηκε από το Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker για κατοχή 153 γρ. κοκαΐνης.
  • Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο και προφυλακιστεί, αλλά υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τα ναρκωτικά του φίλου του.
  • Η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση, η οποία τελικά έγινε δεκτή από το Δικαστήριο.
  • Ο πρώην αστυνομικός εξέφρασε τη χαρά του για τη δικαίωσή του και ευχαρίστησε τους συνηγόρους του.
  • Οι συνήγοροι δήλωσαν ότι η απόφαση αποκαθιστά την αλήθεια και την τιμή του εντολέα τους.

Αθώος κρίθηκε από το Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών γνωστός TikToker πρώην αστυνομικός, ο οποίος είχε συλληφθεί για αγορά, κατοχή και πώληση 153 γραμμαρίων κοκαΐνης

Ο αστυνομικός είχε συλληφθεί τον περσινό Αύγουστο και είχε προφυλακιστεί. Μαζί του είχε συλληφθεί κι ένας φίλος του, που φιλοξενούσε στο σπίτι του και στην κατοχή του οποίου κατασχέθηκε η ποσότητα της κοκαΐνης. 

Αποφυλακίστηκε o πρώην αστυνομικός Tiktoker που κατηγορείται για ναρκωτικά

Ο γνωστός TikToker από την αρχή είχε υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα ναρκωτικά που είχε ο φίλος του. Αρχικά διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, αλλά μετά από δύο μήνες έγινε δεκτή η προσφυγή του από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών και αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους. 

πρώην αστυνομικός τικτόκερ 1

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας και απολογούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε την οποιαδήποτε σχέση ή γνώση με την κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης.

Η εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευση της πρότεινε την αθώωση του κατηγορουμένου, και τελικά το Δικαστήριο τον κήρυξε αθώο για την κατηγορία της διακίνησης της κοκαΐνης.

πρώην αστυνομικός τικτόκερ 2

Ο πρώην Αστυνομικός μετά την αθώωσή του, συγκινημένος εξέφρασε τη χαρά του για τη δικαίωσή του και ευχαρίστησε τους συνηγόρους του Θεόδωρο Καραγιάννη και Σάκη Κεχαγιόγλου καθώς και τους πολλούς φίλους του που πίστεψαν εξαρχής στην αθωότητά του.

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την αθώωση του εντολέα μας. Από την πρώτη στιγμή επισημάναμε ότι δεν είχε απολύτως καμία σχέση με την κατηγορία της διακίνησης κοκαΐνης. Η απόφαση αυτή αποκαθιστά πλήρως την αλήθεια καθώς και την τιμή και υπόληψη του εντολέως μας», αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους  ο Θεόδωρος Καραγιάννης και ο Σάκης Κεχαγιόγλου.

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