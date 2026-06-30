Γιώργος Δούκας: «Ο πατέρας μου μού έκανε το μεγαλύτερο κακό της ζωής μου»

Συγκλονίζουν όσα αποκάλυψε ο γνωστός τραγουδιστής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Δούκας αποκάλυψε τη δύσκολη παιδική του ηλικία και την κακοποιητική σχέση με τον πατέρα του, που τον οδήγησε να φύγει από το σπίτι στα 15 του.
  • Δηλώνει ότι δεν έχει συγχωρέσει τον πατέρα του για το κακό που του έκανε, γεγονός που επηρεάζει την απόφασή του να μην αποκτήσει δική του οικογένεια.
  • Η συνεργασία του με τον Γιάννη Πάριο στα 90s υπήρξε καθοριστική για την καριέρα του, αλλά η αναγνωρισιμότητα ήταν δύσκολα διαχειρίσιμη.
  • Αποφάσισε να απομακρυνθεί από τη νύχτα και να αφοσιωθεί στη συγγραφή, με τη στήριξη του συντρόφου του.
  • Η εξομολόγησή του αναδεικνύει την επίδραση των παιδικών τραυμάτων στην ενήλικη ζωή και τις προσωπικές επιλογές του.

Σε μια εκ βαθέων και άκρως καθηλωτική εξομολόγηση προχώρησε ο Γιώργος Δούκας, ξεδιπλώνοντας στο Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο πτυχές της ζωής του που συγκλονίζουν και προβληματίζουν.

Γιώργος Δούκας: «Ο πατέρας μου μού έκανε το μεγαλύτερο κακό της ζωής μου»

Ο γνωστός καλλιτέχνης, που αυτή την περίοδο συστήνει στο κοινό μια εντελώς διαφορετική εκδοχή του συγγραφικού του χαρακτήρα μέσα από το νέο του βιβλίο Ιχώρ: το αίμα των θεών, μια ιστορία που διαδραματίζεται την τελευταία μέρα του αφανισμού του μινωικού πολιτισμού, γύρισε τον χρόνο πίσω και μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, το βαρύ τραύμα που του άφησε ο πατέρας του, αλλά και την απότομη διασημότητα.

Η κουβέντα δεν άργησε να περάσει στα χρόνια της αθωότητας, τα οποία για τον ίδιο μόνο εύκολα δεν ήταν. Παρά το γεγονός ότι προερχόταν από μια πολύ πλούσια οικογένεια κι υπήρξε παιδί που έκανε πρωταθλητισμό στην ενόργανη γυμναστική, η σκιά του πατέρα του ήταν βαριά. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος με αφοπλιστική ειλικρίνεια, είχε μια άκρως κακοποιητική σχέση μαζί του, η οποία μάλιστα οδήγησε στο να τον διώξουν από το σπίτι στην Κύπρο στην τρυφερή ηλικία των 15 ετών, επειδή δεν τον αποδεχόταν για αυτό που ήταν. Όταν ερωτήθηκε αν κατάφερε τελικά να τον συγχωρέσει, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Ποτέ, ποτέ. Δεν μπορείς να συγχωρείς έναν άνθρωπο ο οποίος σου έκανε το μεγαλύτερο κακό της ζωής σου». Αυτό το βαθύ βιωματικό τραύμα ήταν και ο λόγος που τον οδήγησε στην απόφαση να μη δημιουργήσει δική του οικογένεια, εξηγώντας πως δεν προοριζόμαστε όλοι για να γίνουμε γονείς κι ότι ο ίδιος δεν θα ήθελε να φέρει ένα παιδί στον κόσμο με αυτά τα βιώματα.

Γιώργος Δούκας: «Ο πατέρας μου μού έκανε το μεγαλύτερο κακό της ζωής μου»

Η πορεία του στην Αθήνα και η ενασχόλησή του με το τραγούδι τον έφεραν γρήγορα στην κορυφή. Η συνεργασία του με τον Γιάννη Πάριο στα χρυσά χρόνια των 90s υπήρξε σταθμός για την καριέρα και την προσωπικότητά του. «Ο Γιάννης για μένα πρέπει να μπει σε ένα μουσείο και να μελετηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αυτή η συνύπαρξη τον ολοκλήρωσε ως άνθρωπο και του έδωσε το πείσμα να νιώσει ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα στη ζωή του. Ωστόσο, η αναγνωρισιμότητα που ήρθε κυριολεκτικά μέσα σε μια νύχτα όταν ήταν μόλις 22 ετών, αποδείχθηκε δύσκολα διαχειρίσιμη. Ο Γιώργος Δούκας δεν δίστασε να τσαλακώσει την εικόνα του, παραδεχόμενος το λάθος πολλών νέων καλλιτεχνών της εποχής: «Τρελαίνεσαι. Καβαλάς το καλάμι, κάνεις λάθη, αλλά κάνεις τα λάθη στα 22 σου. Είχα πολύ μεγάλη έπαρση, ήμουν ένα πολύ επιρρεπές παιδί».

Η μεγάλη ανατροπή στη ζωή του ήρθε όταν αποφάσισε να τραβήξει οριστική κόκκινη γραμμή στη νύχτα και να αφοσιωθεί στη συγγραφή. Όπως εξήγησε, ένιωθε ένα τεράστιο εσωτερικό οξύμωρο, καθώς δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την ιδέα να τραγουδάει τα βράδια στις πίστες και την επόμενη μέρα να γράφει ένα ιστορικό/μυθολογικό βιβλίο. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή, ο άνθρωπος που στάθηκε βράχος δίπλα του ήταν ο σύντροφός του. Ο νέος του έρωτας του προσέφερε το σπάνιο προνόμιο να κάνει το επόμενο βήμα χωρίς το άγχος της επιβίωσης, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Βάζω πλάτη εγώ, σταματάς... Κάτσε, γράψε. Σου δίνω αυτό το προνόμιο».

Γιώργος Δούκας: «Ο πατέρας μου μού έκανε το μεγαλύτερο κακό της ζωής μου»

Μέσα από το πάνελ της εκπομπής σχολιάστηκε έντονα η γενναιότητα του δημιουργού να μιλήσει για την έπαρσή του, κάτι που σπάνια ακούγεται από ανθρώπους της βιομηχανίας του θεάματος, ειδικά για μια εποχή όπως τα 90s, όπου η διασημότητα είχε άλλη, ισοπεδωτική δυναμική. Παράλληλα, εκφράστηκε έντονη συγκίνηση για το γεγονός ότι κάποια παιδικά τραύματα δεν ξεγράφουν ποτέ, αφήνοντας αποτυπώματα που καθορίζουν ακόμα και τις πιο προσωπικές επιλογές ενός ανθρώπου στην ενήλικη ζωή του.

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