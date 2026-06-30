«Λύγισε» η Νίκη Κάρτσωνα : «Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη…»

Τα σπαρακτικά λόγια τη μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή

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Δείτε τη συνέντευξη της Νίκης Κάρτσωνα στο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νίκη Κάρτσωνα μίλησε για την απώλεια της μητέρας της σε συνέντευξη στο Happy Day.
  • Αποκάλυψε ότι η μητέρα της την ενθάρρυνε να προχωρήσει με το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα πριν φύγει από τη ζωή.
  • Η Κάρτσωνα εκφράζει τη θλίψη της και ζητά συγγνώμη κάθε βράδυ από τη μητέρα της, λέγοντας ότι της λείπει πολύ.
  • Περιγράφει την απώλεια ως τεράστια και δύσκολη, παρά το γεγονός ότι ήταν φυσιολογική εξέλιξη.
  • Η μητέρα της ήθελε να φύγει όταν κουράστηκε, αλλά η Νίκη συνεχίζει να πενθεί.

Η Νίκη Κάρτσωνα άνοιξε την καρδιά της στο Happy Day και στην Όλγα Λαφαζάνη, μιλώντας για την προσωπική της ζωή, τη γενναία απόφασή της να εγκαταλείψει την Αθήνα και να εγκατασταθεί μόνιμα στην Καλαμάτα, αλλά και τη δύσκολη απώλεια της μητέρας της.

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Όπως αποκάλυψε, το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα συνέπεσε χρονικά με τις τελευταίες στιγμές της μητέρας της, η οποία την ενθάρρυνε να προχωρήσει χωρίς φόβο και δισταγμό.

«Πιστεύω στη συμπαντικότητα, στις συνθήκες, στη συγχρονικότητα των πραγμάτων. Δηλαδή ακόμα και αυτό το μαγαζί, το πότε κλείστηκε… κλείστηκε δύο μήνες πριν φύγει η μαμά μου και μου είπε “προχώρα, μη φοβάσαι”. Ήταν σαν να μου λέει “προχώρα, γιατί όταν φύγω από αυτή τη ζωή, θέλω κάτι να έχεις να κάνεις, να απασχολείσαι, για να μη στεναχωριέσαι”. Αυτή είναι η οδηγία της Τζένης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Αναφερόμενη στη συνέχεια στην απώλεια του αγαπημένου της προσώπου, η παρουσιάστρια, μοντέλο και επιχειρηματίας δεν έκρυψε τα δάκρυά της:

«Είναι δύσκολο τώρα να ανοίξω συζήτηση για τη μαμά μου, γιατί είναι τεράστια απώλεια να χάνεις τη μαμά σου. Μια τόσο καλή μαμά. Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη, γιατί κάθε μέρα κλαίω. Και ξέρω ότι καμία μαμά δεν θέλει τα παιδιά της να κλαίνε. Κάθε μέρα στεναχωριέμαι. Κάθε μέρα κλαίω, κάθε βράδυ της λέω “σ’ αγαπώ, συγγνώμη που έκλαψα και σήμερα”, αλλά μας λείπει πάρα πολύ.

Πάρα πολύ. Και ας ήταν η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων και ας ήθελε να “φύγει”. “Έφυγε” μια στιγμή που ήθελε η ίδια να φύγει, γιατί είχε κουραστεί. Τεράστια απώλεια», εξομολογήθηκε.

 

 

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ΝΙΚΗ ΚΑΡΤΣΩΝΑ
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