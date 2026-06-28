Τροχαίο Νέα Ερυθραία: Νεκρός Οδηγός Που Έπεσε Σε Μάνδρα

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στη Νέα Ερυθραία.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στον παράδρομο της Εθνικής Οδού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσων του Star, το αυτοκίνητο είχε κατεύθυνση από τον Άγιο Στέφανο προς τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης. Άγνωστο πώς, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε μάνδρα.
Το ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες και σήμανε συναγερμός. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και αμέσως προσπάθησαν να σβήσουν την πυρκαγιά. Παρά τις προσπάθειές τους όμως ο οδηγός έχασε τη ζωή του. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ακόμη δεν έχει γίνει ταυτοποίηση του θύματος.
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