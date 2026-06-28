Nέα Ερυθραία: Έχασε τη ζωή του μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητό του

Έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε μάνδρα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Νέα Ερυθραία μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής.
  • Το δυστύχημα συνέβη στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, καθώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.
  • Το αυτοκίνητο κατευθυνόταν από τον Άγιο Στέφανο προς τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης και προσέκρουσε σε μάνδρα.
  • Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν να σώσουν τον οδηγό.
  • Η ταυτοποίηση του θύματος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στη Νέα Ερυθραία

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον παράδρομο της Εθνικής Οδού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσων του Star, το αυτοκίνητο είχε κατεύθυνση από τον Άγιο Στέφανο προς τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης. Άγνωστο πώς, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε μάνδρα.

Τροχαίο Νέα Ερυθραία: Νεκρός Οδηγός Που Έπεσε Σε Μάνδρα

Το ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες και σήμανε συναγερμός. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και αμέσως προσπάθησαν να σβήσουν την πυρκαγιά. Παρά τις προσπάθειές τους όμως ο οδηγός έχασε τη ζωή του. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ακόμη δεν έχει γίνει ταυτοποίηση του θύματος.    

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