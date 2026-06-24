Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα Ιταλικά

Συνεχίστηκαν και σήμερα, Τετάρτη 24/6, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων στο πλαίσιο των Πανελληνίων. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα Ιταλικά.
Το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς» παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις.
Πανελλήνιες: Το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων συνεχίζεται ως εξής:
- 25 Ιουνίου: Ισπανικά
Παράλληλα, έως και τις 26 Ιουνίου διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.