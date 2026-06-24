Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα Ιταλικά

Συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Πανελλαδικές 2026 - Σύντομος Σχολιασμός Θεμάτων Ειδικό Μάθημα: Ιταλικά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων στις Πανελλήνιες 2026, με θέμα τα Ιταλικά στις 24 Ιουνίου.
  • Το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς» παρέχει τα θέματα και τις απαντήσεις.
  • Η επόμενη εξέταση είναι στα Ισπανικά, προγραμματισμένη για 25 Ιουνίου.
  • Από 24 έως 26 Ιουνίου διεξάγονται Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες για ΤΕΦΑΑ.

Συνεχίστηκαν και σήμερα, Τετάρτη 24/6, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων στο πλαίσιο των Πανελληνίων. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα Ιταλικά.

Το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς» παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις. 

Πανελλήνιες: Το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων συνεχίζεται ως εξής:

  • 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Παράλληλα, έως και τις 26 Ιουνίου διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

 

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