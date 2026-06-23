Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Ασφάλεια Ασπροπύργου, καθώς έπειτα από στοχευμένη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών προχώρησε στη σύλληψη 62χρονου στο Περιστέρι για παράνομη κατοχή όπλων και ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υποπολυβόλο, πιστόλι, μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών, κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και χρηματικό ποσό και εξοπλισμός που σχετίζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών, αποδεικνύοντας την αποτελεσματική δράση των αστυνομικών αρχών. Ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε για τo star.gr αποκλειστικά βίντεο από την επιχείρηση των αστυνομικών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 18-6-2026 στην περιοχή του Περιστερίου, 62χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου αναφορικά με αποθήκευση παράνομων όπλων και ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε χώρους ιδιοκτησίας του 62χρονου, έλαβε χώρα έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

υποπολυβόλο,

πιστόλι,

2 γεμιστήρες,

218 φυσίγγια,

218 γραμμ. κοκαΐνης,

131 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -7.695- ευρώ,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.