Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα Γαλλικά

Συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Πανελλαδικές 2026 - Σύντομος Σχολιασμός Θεμάτων Ειδικό Μάθημα Γαλλικά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνεχίζονται οι Πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα των Γαλλικών στις 23/6.
  • Το star.gr δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις για τα Γαλλικά σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς».
  • Το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων περιλαμβάνει Ιταλικά στις 24/6 και Ισπανικά στις 25/6.
  • Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες διεξάγονται έως 26/6 για υποψηφίους ΤΕΦΑΑ.

Συνεχίστηκαν και σήμερα, Τρίτη 23/6, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων στο πλαίσιο των Πανελληνίων. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα Γαλλικά.

Το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς» παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις. 

Το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων συνεχίζεται ως εξής:

  • 24 Ιουνίου: Ιταλικά
  • 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Παράλληλα, έως και τις 26 Ιουνίου διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

 

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