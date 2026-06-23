Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα Γαλλικά

Συνεχίστηκαν και σήμερα, Τρίτη 23/6, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων στο πλαίσιο των Πανελληνίων. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα Γαλλικά.
Το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς» παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις.
Το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων συνεχίζεται ως εξής:
- 24 Ιουνίου: Ιταλικά
- 25 Ιουνίου: Ισπανικά
Παράλληλα, έως και τις 26 Ιουνίου διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).
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