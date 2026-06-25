To φαινόμενο Ακύλας αποθεώθηκε στη Θεσσαλονίκη!

Ο Αkylas πραγματοποίησε την πρώτη μεγάλη συναυλία της καριέρας του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ακύλας πραγματοποίησε την πρώτη μεγάλη συναυλία του στην Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη, μπροστά σε χιλιάδες θεατές.
  • Η βραδιά περιλάμβανε μουσική, χορογραφίες, φωτισμούς και την ενέργεια του Ακύλα, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά.
  • Το viral κομμάτι «Ferto» ξεπέρασε τα 12 εκατομμύρια streams στο Spotify και ήταν μία από τις κορυφαίες στιγμές της συναυλίας.
  • Μετά τη συναυλία, ο Ακύλας συναντήθηκε με τους θαυμαστές του, υπογράφοντας αυτόγραφα και φωτογραφίες.
  • Η επόμενη συναυλία του AKYLAS PRESS START TOUR θα γίνει στην Τεχνόπολη Αθηνών στις 30 Ιουνίου 2026.

Η Θεσσαλονίκη πάτησε πρώτη το «PRESS START». Μπροστά σε χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν τη Μονή Λαζαριστών, ο Ακύλας πραγματοποίησε την πρώτη μεγάλη συναυλία της καριέρας του στην Ελλάδα και έδωσε το πιο εκρηκτικό ξεκίνημα στο AKYLAS PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ. Με το κοινό να τραγουδά κάθε στίχο και να μην σταματά λεπτό να χορεύει, η βραδιά εξελίχθηκε σε μία μοναδική μουσική εμπειρία που έδωσε τον τόνο για όσα θα ακολουθήσουν.

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To φαινόμενο Ακύλας αποθεώθηκε στη Θεσσαλονίκη!

To φαινόμενο Ακύλας αποθεώθηκε στη Θεσσαλονίκη!

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εντυπωσιακό show, γεμάτο μουσική, χορογραφίες, δυναμικούς φωτισμούς, εντυπωσιακά κοστούμια και την αστείρευτη ενέργεια του Ακύλα on stage.

Τη δική της ξεχωριστή θέση στο σκηνικό είχε η χαρακτηριστική παιδική χαρά, που αποτελεί βασικό στοιχείο του concept της περιοδείας και κέρδισε από την πρώτη στιγμή τις εντυπώσεις.

Πέρα από τα τραγούδια του album «PRESS START», ο Ακύλας παρέσυρε το κοινό σε ένα ασταμάτητο μουσικό party που ένωσε γενιές και διαφορετικά μουσικά είδη.

Από αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες μέχρι διεθνή hits που όλοι έχουμε τραγουδήσει και χορέψει, η βραδιά μετατράπηκε σε ένα μεγάλο μουσικό party με το κοινό της Θεσσαλονίκης να συμμετέχει ασταμάτητα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Φυσικά, μία από τις κορυφαίες στιγμές της συναυλίας ήταν το «Ferto», το τραγούδι που εξελίχθηκε σε viral φαινόμενο, ξεπερνώντας τα 12 εκατομμύρια streams στο Spotify και κερδίζοντας την αγάπη του κοινού τους τελευταίους μήνες. Τα social media γέμισαν με βίντεο και φωτογραφίες από τη συναυλία, με τους fans να μοιράζονται συνεχώς στιγμές από τη πρώτη μεγάλη συναυλία του Ακύλα, δημιουργώντας έντονο buzz γύρω από τη βραδιά.Μετά το τέλος της συναυλίας, ο Ακύλας παρέμεινε στον χώρο μέχρι αργά, θέλοντας να συναντήσει όλους όσους περίμεναν υπομονετικά να τον δουν από κοντά. Εκατοντάδες fans σχημάτισαν ουρές για μία φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο,

με τη συγκίνηση να είναι εμφανής σε πολλά παιδιά που περίμεναν αυτή τη στιγμή εδώ και καιρό. Παράλληλα, ανάρπαστο έγινε το merchandise του Ακύλα που μπορούσε το κοινό να αγοράσει στη συναυλία.Η Θεσσαλονίκη έδωσε το πιο δυνατό ξεκίνημα στο καλοκαιρινό ταξίδι του Ακύλα, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και πολυσυζητημένα πρόσωπα της νέας γενιάς καλλιτεχνών.

Επόμενος σταθμός του AKYLAS PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ είναι η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου 2026, σε μία συναυλία που αναμένεται να μετατρέψει και την Αθήνα σε ένα μεγάλο μουσικό γεγονός που θα συζητηθεί.

To φαινόμενο Ακύλας αποθεώθηκε στη Θεσσαλονίκη!

Προμηθευτείτε το εισιτήριο σας εδώ:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/akylas-press-start-tour-texnopoli/

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Instagram:  https://www.instagram.com/akylas__

TikTok:  https://www.tiktok.com/@akylas__

Spotify:  https://open.spotify.com/artist/0ryXG4cu4Ac81CojYsKcTL?si=wwCFzkpAQg2Q18hnqqiu6Q

 

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