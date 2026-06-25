Λίγες ημέρες πριν από την ενεργοποίηση της νέας πλατφόρμας ΜΙΔΑ, ξεκαθαρίζει το πλαίσιο που θα συνοδεύσει το νέο ψηφιακό μητρώο για την ακίνητη περιουσία.

Η νέα ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζει ότι από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικό εμβαδόν, όπως αυτό αποδεικνύεται από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, αλλά χωρίς απειλή για αναδρομικά πρόστιμα λόγω ασυμφωνίας μεταξύ των τετραγωνικών που δηλώνονταν παλαιότερα στο Ε9 -όπως ήταν ο μεγαλύτερος φόβος των ιδιοκτητών ακινήτων για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου.

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