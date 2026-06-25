ΕΝΦΙΑ: Τέλος ο φόβος για αναδρομικά πρόστιμα στα τετραγωνικά

Τι αλλάζει από το 2027

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.06.26 , 21:15 Μαζί για το Παιδί: Δωρεάν διαδικτυακά ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια για γονείς
25.06.26 , 21:04 Μέγαρα: Βίντεο από τη διάσωση 12χρονου που παρασύρθηκε με το σωσίβιό του
25.06.26 , 20:56 Τα μηνύματα Αβραμόπουλου - Καϊλή μέσω εφαρμογής για τη «Σουηδή»!
25.06.26 , 20:49 Ρούλα Κορομηλά: Το μήνυμα στήριξης στη Φαίη Σκορδά μετά τους τίτλους τέλους
25.06.26 , 20:37 Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης
25.06.26 , 20:23 Μπάγια Αντωνοπούλου: Ανοίγει το... πιο ξεχωριστό δωμάτιο του σπιτιού της!
25.06.26 , 20:15 Το νέο σύστημα διαβατηρίων της ΕΕ προκαλεί χάος στα αεροδρόμια
25.06.26 , 20:15 Σεισμοί Βενεζουέλα: Αγωνία στα συντρίμμια - Φόβοι για έως 100.000 νεκρούς!
25.06.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Εσύ θα βρεις τη λέξη που δυσκόλεψε την Κωνσταντίνα;
25.06.26 , 19:40 Μαίνεται η φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας: Στη μάχη 105 πυροσβέστεςε
25.06.26 , 19:39 Διάσκεψη Προέδρων Bουλής: Πρώτος σε ψήφους ο Μπακέλας για Εισαγγελέας ΑΠ
25.06.26 , 19:06 ΕΝΦΙΑ: Τέλος ο φόβος για αναδρομικά πρόστιμα στα τετραγωνικά
25.06.26 , 19:06 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η ανάρτηση για τα 15 χρόνια γάμου με τον Θέμη Σοφό!
25.06.26 , 18:57 Πανελλήνιες 2026: Πώς έγραψαν οι υποψήφιοι στα μαθήματα
25.06.26 , 18:36 Ενοίκια: Πώς γίνεται η αναπροσαρμογή μισθωμάτων στην Ελλάδα το 2026
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
MasterChef 2026: Η πρόταση του Λευτέρη στον Πάνο - Συγκινήθηκε η Μαργαρίτα!
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
Πότε πληρώνονται έκτακτο επίδομα παιδιού και επιδόματα ΟΠΕΚΑ
MasterChef Τελικός: «Σταμάτα να κλαις» - Συγκίνηση πριν τη live ανακοίνωση!
Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο!»
Η αλήθεια για τους καρχαρίες στην Ελλάδα - Ποια είδη υπάρχουν;
Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης
«Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στον ΑΝΤ1»: Οι πληροφορίες της Τζ. Συρίχα
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Ακίνητα: Έλεγχοι από το  ΜΙΔΑ για ανακριβή στοιχεία (βίντεο ANT1)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νέα πλατφόρμα ΜΙΔΑ ενεργοποιείται σύντομα για την ακίνητη περιουσία.
  • Από το 2027, ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικό εμβαδόν των ακινήτων.
  • Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα αποδεικνύει το εμβαδόν.
  • Δεν θα υπάρχουν αναδρομικά πρόστιμα για ασυμφωνίες στα τετραγωνικά που δηλώνονταν στο Ε9.
  • Η ρύθμιση αποσκοπεί στην αποφυγή φόβων ιδιοκτητών ακινήτων.

Λίγες ημέρες πριν από την ενεργοποίηση της νέας πλατφόρμας ΜΙΔΑ, ξεκαθαρίζει το πλαίσιο που θα συνοδεύσει το νέο ψηφιακό μητρώο για την ακίνητη περιουσία.

Η νέα ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζει ότι από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικό εμβαδόν, όπως αυτό αποδεικνύεται από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, αλλά χωρίς απειλή για αναδρομικά πρόστιμα λόγω ασυμφωνίας μεταξύ των τετραγωνικών που δηλώνονταν παλαιότερα στο Ε9 -όπως ήταν ο μεγαλύτερος φόβος των ιδιοκτητών ακινήτων για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΝΦΙΑ
 |
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΙΔΑ
 |
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΝΦΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top