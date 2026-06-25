Baxter Dury: Ο Βρετανός σόουμαν βρέθηκε ξανά στην Πλατεία Νερού

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Πηγή: Φωτογραφίες: Εύα Ζαμπετάκη
Baxter Dury Στην Πλατεία Νερού
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Η βραδιά της Τετάρτης στο Release Athens Festival ξεκίνησε με τον Baxter Dury, που έπαιξε πολλά τραγούδια από το Allbarone, καθώς και πολλές άλλες επιτυχίες της μουσικής του πορείας.

baxter dury

Φωτογραφίες: Εύα Ζαμπετάκη

Από το “Alpha Dog” με το οποίο άνοιξε την εμφάνισή του μέχρι τα “Night Chancers”, “Miami” και “Cocaine Man”, ο εκκεντρικός Βρετανός με το σακάκι του μας έδειξε πως είναι ακόμα cool, ενώ βρίσκεται σε μία από τις πιο δυνατές φάσεις της καριέρας του.

baxter

baxter

baxter

baxterbaxter

Φωτογραφίες: Εύα Ζαμπετάκη
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