Η βραδιά της Τετάρτης στο Release Athens Festival ξεκίνησε με τον Baxter Dury, που έπαιξε πολλά τραγούδια από το Allbarone, καθώς και πολλές άλλες επιτυχίες της μουσικής του πορείας.

Φωτογραφίες: Εύα Ζαμπετάκη

Από το “Alpha Dog” με το οποίο άνοιξε την εμφάνισή του μέχρι τα “Night Chancers”, “Miami” και “Cocaine Man”, ο εκκεντρικός Βρετανός με το σακάκι του μας έδειξε πως είναι ακόμα cool, ενώ βρίσκεται σε μία από τις πιο δυνατές φάσεις της καριέρας του.

Φωτογραφίες: Εύα Ζαμπετάκη