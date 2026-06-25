Διάσκεψη Προέδρων Bουλής: Πρώτος σε ψήφους ο Μπακέλας για Εισαγγελέας ΑΠ

Ολοκληρώθηκε η ακρόαση των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου

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Η ψηφοφορία των δικαστών για την ηγεσία του Αρείου Πάγου (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ευάγγελος Μπακέλας είναι πρώτος σε ψήφους για τη θέση του Εισαγγελέα ΑΠ με 17 ψήφους.
  • Δεύτερος είναι ο Βασίλης Φλωρίδης με 12 ψήφους και τρίτη η Μαρία Γκανέ με 7 ψήφους.
  • Από τους 10 αντεισαγγελείς που κλήθηκαν, προσήλθαν μόνο 4.
  • Η εισήγηση της Διάσκεψης είναι γνωμοδοτική και ο φάκελος με τους υποψηφίους θα σταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.
  • Το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει τελικά για τον διορισμό του νέου Εισαγγελέα.

Ο Ευάγγελος Μπακέλας είναι ο πρώτος σε ψήφους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου για τη θέση του νέου Εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου, μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και τη μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε.   

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι συγκεκριμένα:

  • Ευάγγελος Μπακέλας: 17 ψήφοι
  • Βασίλης Φλωρίδης: 12 ψήφοι
  • Μαρία Γκανέ: 7 ψήφοι. 

Από τους 10 αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου  που είχαν κληθεί, προσήλθαν τελικά τέσσερις.

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Η εισήγηση της Διάσκεψης έχει γνωμοδοτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα και ο φάκελος με τους τρεις πρώτους υποψηφίους διαβιβάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο και θα λάβει την τελική απόφαση για τον διορισμό του νέου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

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