Η ψηφοφορία των δικαστών για την ηγεσία του Αρείου Πάγου (βίντεο ΕΡΤ)

Ο Ευάγγελος Μπακέλας είναι ο πρώτος σε ψήφους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου για τη θέση του νέου Εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου, μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και τη μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι συγκεκριμένα:

Ευάγγελος Μπακέλας: 17 ψήφοι

Βασίλης Φλωρίδης: 12 ψήφοι

Μαρία Γκανέ: 7 ψήφοι.

Από τους 10 αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου που είχαν κληθεί, προσήλθαν τελικά τέσσερις.

Η εισήγηση της Διάσκεψης έχει γνωμοδοτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα και ο φάκελος με τους τρεις πρώτους υποψηφίους διαβιβάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο και θα λάβει την τελική απόφαση για τον διορισμό του νέου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.