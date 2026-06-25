Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζετε για την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων κατοικίας.
Χρειάζεται όρος στη σύμβαση
Η αναπροσαρμογή επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει σαφής αναφορά στη σύμβαση:
Αν η σύμβαση παραπέμπει στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ, το ποσοστό αυτής είναι το ποσοστό της αναπροσαρμογής.
Αν αναφέρει συγκεκριμένο ποσοστό (π.χ. 4%), αυτό εφαρμόζεται.
Αν ΔΕΝ αναφέρεται τίποτα, τότε δεν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα μονομερούς αύξησης.
Αν ο συμβατικός χρόνος είναι μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος για τον υπόλοιπο χρόνο έως τη συμπλήρωση της τριετίας, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό 75% του τιμάριθμου του κόστους ζωής, όπως αυτό έχει καθορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες.
Διάρκεια μίσθωσης & ελάχιστη διάρκεια
Οι μισθώσεις κατοικίας διαρκούν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, ακόμη κι αν γράφτηκαν γι' άλλον χρόνο
Σημαντικά σημεία
• Πάντα υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης μεταξύ ιδιοκτήτη & ενοικιαστή.
• Να ελέγχετε τη σύμβασή σας – αναζήτηση όρων για ΔΤΚ ή ποσοστό αύξησης.
• Σε έλλειψη όρων, δεν επιτρέπεται αύξηση, παρά μόνο σε περίπτωση απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών
Συμβουλές ΕΕΚΕ:
• Πριν από κάθε αναπροσαρμογή, επικοινωνήστε με τον ένοικο ή ιδιοκτήτη
• Ελέγχετε ετήσια τον ΔΤΚ – τον βρίσκετε στον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ
• Αν δεν συμφωνείτε με την προτεινόμενη αλλαγή, ζητήστε νομική συμβουλή
• Η ΕΕΚΕ είναι εδώ για δωρεάν υποστήριξη