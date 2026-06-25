Ενοίκια: Πώς γίνεται η αναπροσαρμογή μισθωμάτων στην Ελλάδα το 2026

Τι ισχύει για τα μισθώματα κατοικίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αναπροσαρμογή μισθωμάτων επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει σχετικός όρος στη σύμβαση.
  • Αν δεν αναφέρεται τίποτα, δεν υπάρχει δικαίωμα αύξησης.
  • Για συμβάσεις μικρότερες της τριετίας, το μίσθωμα αυξάνεται κατά 75% του τιμάριθμου του κόστους ζωής.
  • Οι μισθώσεις κατοικίας διαρκούν τουλάχιστον τρία χρόνια, ανεξαρτήτως συμφωνίας.
  • Συνιστάται επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη πριν από αναπροσαρμογές και νομική συμβουλή σε περίπτωση διαφωνίας.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ)  εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζετε για την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων κατοικίας. 

Χρειάζεται όρος στη σύμβαση

Η αναπροσαρμογή επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει σαφής αναφορά στη σύμβαση:

Αν η σύμβαση παραπέμπει στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ, το ποσοστό αυτής είναι το ποσοστό της αναπροσαρμογής.

Αν αναφέρει συγκεκριμένο ποσοστό (π.χ. 4%), αυτό εφαρμόζεται.

Αν ΔΕΝ αναφέρεται τίποτα, τότε δεν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα μονομερούς αύξησης. 

Αν ο συμβατικός χρόνος είναι μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος για τον υπόλοιπο χρόνο έως τη συμπλήρωση της τριετίας, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό 75% του τιμάριθμου του κόστους ζωής, όπως αυτό έχει καθορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες.

Διάρκεια μίσθωσης & ελάχιστη διάρκεια

Οι μισθώσεις κατοικίας διαρκούν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, ακόμη κι αν γράφτηκαν γι' άλλον χρόνο

Σημαντικά σημεία

•    Πάντα υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης μεταξύ ιδιοκτήτη & ενοικιαστή.
•    Να ελέγχετε τη σύμβασή σας – αναζήτηση όρων για ΔΤΚ ή ποσοστό αύξησης.
•    Σε έλλειψη όρων, δεν επιτρέπεται αύξηση, παρά μόνο σε περίπτωση απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών

Συμβουλές ΕΕΚΕ:

•    Πριν από κάθε αναπροσαρμογή, επικοινωνήστε με τον ένοικο ή ιδιοκτήτη
•    Ελέγχετε ετήσια τον ΔΤΚ – τον βρίσκετε στον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ
•    Αν δεν συμφωνείτε με την προτεινόμενη αλλαγή, ζητήστε νομική συμβουλή
•    Η ΕΕΚΕ είναι εδώ για δωρεάν υποστήριξη
 

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