Δυσβάσταχτο το κόστος στέγασης - Έρχεται πλαφόν στην τιμή ενοικίου (βίντεο Alpha)

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζετε για την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων κατοικίας.

Χρειάζεται όρος στη σύμβαση

Η αναπροσαρμογή επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει σαφής αναφορά στη σύμβαση:

Αν η σύμβαση παραπέμπει στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ, το ποσοστό αυτής είναι το ποσοστό της αναπροσαρμογής.

Αν αναφέρει συγκεκριμένο ποσοστό (π.χ. 4%), αυτό εφαρμόζεται.

Αν ΔΕΝ αναφέρεται τίποτα, τότε δεν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα μονομερούς αύξησης.

Αν ο συμβατικός χρόνος είναι μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος για τον υπόλοιπο χρόνο έως τη συμπλήρωση της τριετίας, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό 75% του τιμάριθμου του κόστους ζωής, όπως αυτό έχει καθορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες.

Διάρκεια μίσθωσης & ελάχιστη διάρκεια

Οι μισθώσεις κατοικίας διαρκούν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, ακόμη κι αν γράφτηκαν γι' άλλον χρόνο

Σημαντικά σημεία

• Πάντα υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης μεταξύ ιδιοκτήτη & ενοικιαστή.

• Να ελέγχετε τη σύμβασή σας – αναζήτηση όρων για ΔΤΚ ή ποσοστό αύξησης.

• Σε έλλειψη όρων, δεν επιτρέπεται αύξηση, παρά μόνο σε περίπτωση απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών

Συμβουλές ΕΕΚΕ:

• Πριν από κάθε αναπροσαρμογή, επικοινωνήστε με τον ένοικο ή ιδιοκτήτη

• Ελέγχετε ετήσια τον ΔΤΚ – τον βρίσκετε στον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ

• Αν δεν συμφωνείτε με την προτεινόμενη αλλαγή, ζητήστε νομική συμβουλή

• Η ΕΕΚΕ είναι εδώ για δωρεάν υποστήριξη

