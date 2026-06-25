Στην περιπέτεια υγείας που πέρασε πριν από δύο χρόνια, και πιο συγκεκριμένα στις 5 Απριλίου 2024 όπου μία κακοήθεια την οδήγησε στο να υποβληθεί σε ριζική υστερεκτομή αποφεύγοντας όπως η ίδια είπε τα χειρότερα, αναφέρθηκε η Έφη Αλεβίζου.

Η παρουσιάστρια είπε στην εκπομπή της «Νωρίς- Νωρίς» πως ο λόγος που μοιράστηκε το πρόβλημα υγείας της ήταν αφενός για να δείξει πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και αφετέρου για να νιώσουν γυναίκες που έχουν διαγνωσθεί με γυναικολογικούς καρκίνους πως δεν είναι μόνες.

Η Έφη Αλεβίζου με την κουμπάρα της, την παρουσιάστρια Νίκη Λυμπεράκη/ φωτογραφία από NDP

«Αποφάσισα να μιλήσω, γιατί έτσι αισθάνεται κανείς ότι δεν είναι μόνος. Γιατί, ξέρεις, συνήθως όταν σου έρχεται ξαφνικά, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι σύστημα γύρω τους που τους συμπαραστέκεται» ανέφερε η παρουσιάστρια και πρόσθεσε:

«Έπαθα σοκ με τα μηνύματα που δέχτηκα. Μου έστειλε πολύς κόσμος και μου έλεγε μπράβο που το μοιράστηκα. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες. Φαντάσου τώρα να είσαι μία μητέρα 40 ετών μόνη σου και να μεγαλώνεις ένα παιδί και να πρέπει να δουλέψεις από το πρωί ως το βράδυ και να βρίσκεις ότι έχεις καρκίνο στο στήθος. Δεν είναι απλό. Και να μην έχεις βοήθεια από πουθενά. Οπότε αισθάνεσαι ότι υπάρχουν και άλλοι που το μοιράζονται, που το περνούν, και νιώθεις λιγότερο μόνος».

Τέλος η Έφη Αλεβίζου ανέφερε και το πόσο σημαντική είναι η πρόληψη σε τέτοια θέματα παρακινόντας τις γυναίκες να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις.

«Από την άλλη, είναι καλό να πει κάποιος “α, είδες όμως η Έφη με το που είδε το πρώτο σύμπτωμα, πήγε και το κοίταξε και έτσι το πρόλαβε και δεν πέρασε όλη τη διαδικασία”» εξομολογήθηκε.