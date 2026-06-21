Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς ξέσπασε στη Σύρο, σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπελά. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει οριοθετηθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για την πλήρη εξάλειψη των τελευταίων ενεργών εστιών.

Aμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Η κατάσταση σημάνε συναγερμό, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχέραιναν το έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά κατέκαψε μεγάλη έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας σημαντική οικολογική ζημιά στην περιοχή. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι ότι δεν απειλήθηκαν κατοικίες.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη νήσο Σύρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026

Για τη φωτιά εστάλη και μήνυμα 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγγόνια να απομακρυνθούν προς Ερμούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cycladeslive.gr, σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Μέγα Γιαλού.

Φωτιά Σύρος: «Ανησυχούμε πολύ», λέει ο δήμαρχος

Μιλώντας νωρίτερα στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης, Αλέξανδρος Αθανασίου, είπε πως η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, αλλά οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί προκαλούν ανησυχία.

«Είναι πολύς ο αέρας. Θυμάρια καίει και χαμηλή βλάστηση, αλλά μπορεί να γίνει και επικίνδυνη λόγω του αέρα», δήλωσε ο κ. Αθανασίου, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε στο πύρινο μέτωπο.