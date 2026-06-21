Φωτιά τώρα στη Σύρο: Βελτιωμένη η εικόνα - Δεν απειλήθηκαν σπίτια

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Πρώτη Δημοσίευση: 21.06.26, 13:50

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η φωτιά στη Σύρο έχει βελτιωθεί και έχει οριοθετηθεί, χωρίς να απειλούνται κατοικίες.
  • Δεκάδες πυροσβέστες, αεροσκάφη και ελικόπτερα συμμετέχουν στην κατάσβεση.
  • Η φωτιά κατέκαψε μεγάλη έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας οικολογική ζημιά.
  • Εστάλη μήνυμα 112 για απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή Τρία Λαγγόνια.
  • Διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε στην περιοχή του Μέγα Γιαλού.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς ξέσπασε στη Σύρο, σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπελά. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει οριοθετηθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για την πλήρη εξάλειψη των τελευταίων ενεργών εστιών.

Aμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Η κατάσταση σημάνε συναγερμό, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχέραιναν το έργο της κατάσβεσης. 

Η φωτιά κατέκαψε μεγάλη έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας σημαντική οικολογική ζημιά στην περιοχή. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι ότι δεν απειλήθηκαν κατοικίες.

 

 

Για τη φωτιά εστάλη και μήνυμα 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγγόνια να απομακρυνθούν προς Ερμούπολη.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του cycladeslive.gr, σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Μέγα Γιαλού.

Φωτιά Σύρος: «Ανησυχούμε πολύ», λέει ο δήμαρχος 

Μιλώντας νωρίτερα στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης, Αλέξανδρος Αθανασίου, είπε πως η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, αλλά οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί προκαλούν ανησυχία.

«Είναι πολύς ο αέρας. Θυμάρια καίει και χαμηλή βλάστηση, αλλά μπορεί να γίνει και επικίνδυνη λόγω του αέρα», δήλωσε ο κ. Αθανασίου, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε στο πύρινο μέτωπο.

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