Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην οδό Καπετάν Άγρα. Μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκε νεκρός ένας 80χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκοιτος και διέμενε μόνος του στο διαμέρισμα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο σαλόνι της κατοικίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε συσκευή ή εξοπλισμό που συνδεόταν με τη φιάλη οξυγόνου που χρησιμοποιούσε ο άτυχος άνδρας.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας σε διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε φωτιά - Eurokinissi

Οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί κατέστρεψαν σχεδόν ολοσχερώς το διαμέρισμα, ενώ η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς στα γειτονικά διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ενοίκων.