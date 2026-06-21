Θεσσαλονίκη: Άνδρας κάηκε ζωντανός μέσα στο σπίτι του

Τον εντόπισαν οι πυροσβέστες που έσπευσαν να σβήσουν τη φωτιά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 80χρονος άνδρας κάηκε ζωντανός στο διαμέρισμά του.
  • Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην οδό Καπετάν Άγρα.
  • Ο ηλικιωμένος ήταν κατάκοιτος και διέμενε μόνος του, πιθανή αιτία η βραχυκύκλωση σε συσκευή οξυγόνου.
  • Η Πυροσβεστική απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά διαμερίσματα.
  • Διερευνώνται οι συνθήκες της πυρκαγιάς, χωρίς άλλους τραυματισμούς ή εγκλωβισμούς.

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην οδό Καπετάν Άγρα. Μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκε νεκρός ένας 80χρονος άνδρας. 

Χαλκίδα: Στο STAR ο 24χρονος Που Έσωσε Ηλικιωμένο ΑμεΑ Από Φωτιά

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκοιτος και διέμενε μόνος του στο διαμέρισμα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο σαλόνι της κατοικίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε συσκευή ή εξοπλισμό που συνδεόταν με τη φιάλη οξυγόνου που χρησιμοποιούσε ο άτυχος άνδρας.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας σε διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε φωτιά - Eurokinissi

Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας σε διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε φωτιά - Eurokinissi

Κορυδαλλός: Υπό έλεγχο οι φωτιά στο διαμέρισμα

Οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί κατέστρεψαν σχεδόν ολοσχερώς το διαμέρισμα, ενώ η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς στα γειτονικά διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ενοίκων.

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