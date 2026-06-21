Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην οδό Καπετάν Άγρα. Μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκε νεκρός ένας 80χρονος άνδρας.
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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκοιτος και διέμενε μόνος του στο διαμέρισμα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο σαλόνι της κατοικίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε συσκευή ή εξοπλισμό που συνδεόταν με τη φιάλη οξυγόνου που χρησιμοποιούσε ο άτυχος άνδρας.
Οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί κατέστρεψαν σχεδόν ολοσχερώς το διαμέρισμα, ενώ η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς στα γειτονικά διαμερίσματα της πολυκατοικίας.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ενοίκων.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.