Μπήκαν τα πρώτα πλωτά φράγματα για μέδουσες στον Ευβοϊκό

Θα τοποθετηθούν σε 80 σημεία του βόρειου Ευβοϊκού και Μαλιακού Κόλπου

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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για τα πρώτα πλωτά φράγματα για μέδουσες στον Ευβοϊκό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εισήχθησαν πλωτά φράγματα για την προστασία από μέδουσες στις παραλίες της Εύβοιας.
  • Τα φράγματα τοποθετούνται σε 80 σημεία σε 7 Δήμους του βόρειου Ευβοϊκού και του Μαλιακού κόλπου.
  • Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτεί το έργο με 1.500.000 ευρώ.
  • Στόχος είναι η προστασία των λουόμενων από μέδουσες και άλλους ρύπους στις παραλίες.
  • Τα φράγματα θα συμβάλλουν στην ασφάλεια των παιδιών και γονέων κατά το μπάνιο.

Εκτός από τους λαγοκέφαλους, πονοκέφαλο έχουν προκαλέσει και οι μέδουσες, οι οποίες γέμισαν τις παραλίες της Εύβοιας. Μάλιστα οι αρχές έλαβαν έκτακτα μέτρα. 

Μέδουσες: Eπανεμφανίστηκαν στις ελληνικές θάλασσες- «Στρατιές» στον Ευβοϊκό

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο Γιάννης Σωτηρόπουλος στο Star, μια πρωτόγνωρη εικόνα με κίτρινα πλωτά φράγματα αντικρύζουν από χθες οι λουόμενοι στις παραλίες στα Πολιτικά, τη Λίμνη και τις Ροβιές.

Μπήκαν τα πρώτα πλωτά φράγματα για μέδουσες στον Ευβοϊκό

Τις επόμενες ημέρες και με εξειδικευμένους δύτες θα μπουν τέτοια προστατευτικά δίχτυα σε 80 σημεία, δηλαδή στο σύνολο των παραλιών σε 7 Δήμους που βρέχονται από τον βόρειο Ευβοϊκό και τον Μαλιακό κόλπο.

Στόχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που χρηματοδοτεί το έργο, ύψους 1.500.000 ευρώ, είναι να προστατευτούν οι λουόμενοι από τις μέδουσες που έχουν γεμίσει τις συγκεκριμένες περιοχές και αυτό το καλοκαίρι.

Ταυτόχρονα, με τα φράγματα θα υπάρξει προστασία κι από σκουπίδια που ξεβράζονται στις παραλίες κι από άλλους υγρούς ρύπους, ώστε παιδιά και γονείς να απολαμβάνουν με ασφάλεια το μπάνιο τους.

 

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