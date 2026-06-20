Μπήκαν τα πρώτα πλωτά φράγματα για μέδουσες στον Ευβοϊκό

Το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για τα πρώτα πλωτά φράγματα για μέδουσες στον Ευβοϊκό

Εκτός από τους λαγοκέφαλους, πονοκέφαλο έχουν προκαλέσει και οι μέδουσες, οι οποίες γέμισαν τις παραλίες της Εύβοιας. Μάλιστα οι αρχές έλαβαν έκτακτα μέτρα.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο Γιάννης Σωτηρόπουλος στο Star, μια πρωτόγνωρη εικόνα με κίτρινα πλωτά φράγματα αντικρύζουν από χθες οι λουόμενοι στις παραλίες στα Πολιτικά, τη Λίμνη και τις Ροβιές.

Τις επόμενες ημέρες και με εξειδικευμένους δύτες θα μπουν τέτοια προστατευτικά δίχτυα σε 80 σημεία, δηλαδή στο σύνολο των παραλιών σε 7 Δήμους που βρέχονται από τον βόρειο Ευβοϊκό και τον Μαλιακό κόλπο.

Στόχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που χρηματοδοτεί το έργο, ύψους 1.500.000 ευρώ, είναι να προστατευτούν οι λουόμενοι από τις μέδουσες που έχουν γεμίσει τις συγκεκριμένες περιοχές και αυτό το καλοκαίρι.

Ταυτόχρονα, με τα φράγματα θα υπάρξει προστασία κι από σκουπίδια που ξεβράζονται στις παραλίες κι από άλλους υγρούς ρύπους, ώστε παιδιά και γονείς να απολαμβάνουν με ασφάλεια το μπάνιο τους.

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