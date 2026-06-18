Το μελτέμι θα είναι ο πρωταγωνιστής των επόμενων ημερών. Δροσίζει, αλλά ταυτόχρονα ανεβάζει τον βαθμό επικινδυνότητας για πυρκαγιές. Η μετεωρολόγος του Star, Ματίνα Μπέρου, αναφέρεται στις περιοχές που θα χρειαστούν αυξημένη προσοχή.

Καιρός: Άνεμοι έως 7 μποφόρ - Αυξημένος ο κίνδυνος για φωτιά

Το μελτέμι δεν φέρνει μόνο δροσιά, αλλά ανεβάζει και τον βαθμό επικινδυνότητας για πυρκαγιές.

Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, φτάνοντας στα ανατολικά τα 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ. Παρότι δεν επικρατούν ακραίες θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι βοριάδες αυξάνουν τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς.

Καιρός: Συναγερμός για 10 περιοχές

Για αύριο, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς Κατηγορίας 3, προβλέπεται σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Φθιώτιδας, της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας, της Κορινθίας, της Αργολίδας, της Κρήτης, της Καρπάθου και των νησιών του Βόρειου Αιγαίου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες.Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 31 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά και πιθανόν στα ορεινά της ανατολικής Πελοπόννησου. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 και στην Κρήτη 29 τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπερωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.