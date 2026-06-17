Σοβαρό τραυματισμό 13χρονου παιδιού έξω από σχολείο της Νέας Σμύρνης ερευνά η αστυνομία.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έφτασαν στις αστυνομικές αρχές, το παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο το απόγευμα της Δευτέρας. Η Αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσηλευτικό ίδρυμα και αρχικά καταγράφηκε πως ο τραυματισμός προήλθε από πτώση από ύψος.
Ωστόσο, νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως δίνουν διαφορετική διάσταση στην υπόθεση.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, το 13χρονο αγόρι φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τέσσερις ανήλικους έξω από δημοτικό σχολείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον δεξιό μηρό από αιχμηρό αντικείμενο.
Οι Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο το παιδί να μην αποκάλυψε εξαρχής τις πραγματικές συνθήκες του τραυματισμού του.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν πρόκειται πράγματι για περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.