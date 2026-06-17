Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 13χρονο έξω από δημοτικό σχολείο

Τι ερευνούν οι αρχές

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στον δεξιό μηρό από αιχμηρό αντικείμενο.
  • Αρχικά, ο τραυματισμός αποδόθηκε σε πτώση από ύψος, αλλά νέα στοιχεία δείχνουν επίθεση από τέσσερις ανήλικους.
  • Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση για πιθανό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού.

Σοβαρό τραυματισμό 13χρονου παιδιού έξω από σχολείο της Νέας Σμύρνης ερευνά η αστυνομία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έφτασαν στις αστυνομικές αρχές, το παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο το απόγευμα της Δευτέρας. Η Αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσηλευτικό ίδρυμα και αρχικά καταγράφηκε πως ο τραυματισμός προήλθε από πτώση από ύψος. 

Ωστόσο, νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως δίνουν διαφορετική διάσταση στην υπόθεση. 

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, το 13χρονο αγόρι φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τέσσερις ανήλικους έξω από δημοτικό σχολείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον δεξιό μηρό από αιχμηρό αντικείμενο. 

Οι Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο το παιδί να μην αποκάλυψε εξαρχής τις πραγματικές συνθήκες του τραυματισμού του. 

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν πρόκειται πράγματι για περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. 

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