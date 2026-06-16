Εύβοια: Νεκρή 21χρονη μετά από τσίμπημα σφήκας

Κατέρρευσε μπροστά στους δικούς της

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Τσίμπημα σφήκας: Πότε μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα; - Βίντεο αρχείου ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 21χρονη στην Εύβοια πέθανε μετά από τσίμπημα σφήκας.
  • Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών, όπου κατέρρευσε λίγα λεπτά αργότερα.
  • Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης στο νοσοκομείο, η κατάσταση της ήταν κρίσιμη και δεν επέζησε.
  • Η σορός της θα σταλεί για νεκροψία – νεκροτομή στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.
  • Η τραγωδία αναδεικνύει τους κινδύνους από αλλεργικές αντιδράσεις σε τσιμπήματα εντόμων.

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, όπου μια 21χρονη άφησε την τελευταία της πνοή μετά από τσίμπημα σφήκας

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Όπως αναφέρει το eviathema.gr, συγγενείς της τη μετέφεραν αμέσως στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών. Εκεί ενημέρωσαν τους γιατρούς ότι δέχθηκε τσίμπημα από σφήκα και ελάχιστα λεπτά αργότερα κατέρρευσε, χάνοντας τις αισθήσεις της. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αν και μεταφέρθηκε γρήγορα στη μονάδα υγείας του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, οι γιατροί την παρέλαβαν σε εξαιρετικά κρίσιμη και οριακή κατάσταση. 

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Αμέσως κινητοποιήθηκαν και προχώρησαν σε συνεχείς προσπάθειες ανάνηψης για να επαναφέρουν τις ζωτικές της λειτουργείες. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν όμως, η 21χρονη δεν ανταποκρίθηκε και εξέπνευσε. 

Η σορός της άτυχης γυναίκας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της. 
 

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