Εύβοια: Νεκρή 21χρονη μετά από τσίμπημα σφήκας

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, όπου μια 21χρονη άφησε την τελευταία της πνοή μετά από τσίμπημα σφήκας.
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Όπως αναφέρει το eviathema.gr, συγγενείς της τη μετέφεραν αμέσως στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών. Εκεί ενημέρωσαν τους γιατρούς ότι δέχθηκε τσίμπημα από σφήκα και ελάχιστα λεπτά αργότερα κατέρρευσε, χάνοντας τις αισθήσεις της.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αν και μεταφέρθηκε γρήγορα στη μονάδα υγείας του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, οι γιατροί την παρέλαβαν σε εξαιρετικά κρίσιμη και οριακή κατάσταση.
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Αμέσως κινητοποιήθηκαν και προχώρησαν σε συνεχείς προσπάθειες ανάνηψης για να επαναφέρουν τις ζωτικές της λειτουργείες. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν όμως, η 21χρονη δεν ανταποκρίθηκε και εξέπνευσε.
Η σορός της άτυχης γυναίκας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.