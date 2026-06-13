Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ συνεχίζονται ως τις 15/6

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη
Πρώτη Δημοσίευση: 13.06.26, 10:47
Σύντομος σχολιασμός των θεμάτων Πανελλαδικών στην Τεχνολογία Υλικών ΕΠΑΛ από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 13 Ιουνίου 2026, συνεχίζονται οι Πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ με τέσσερα μαθήματα ειδικότητας.
  • Τα μαθήματα είναι: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II, και Ψηφιακά Συστήματα.
  • Η διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις ώρες, εκτός από το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο που έχει τέσσερις ώρες.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 08:00 και οι εξετάσεις ξεκινούν στις 08:30.
  • Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου με τρία επιπλέον μαθήματα.

Σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, συνεχίζονται οι Πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ με τέσσερα μαθήματα ειδικότητας.

Οι μαθητές εξετάζονται σε:

1.    Τεχνολογία Υλικών
2.    Οικοδομική
3.    Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II
4.    και Ψηφιακά Συστήματα

Το star.gr σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς σας παρουσιάζουν τα θέματα που «έπεσαν» στα παραπάνω μαθήματα και τις πρώτες απαντήσεις

Τεχνολογία Υλικών

Οι τελικές απαντήσεις στην Τεχνολογία Υλικών 

 

Οικοδομική

Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στην Οικοδομική 

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II

Οι πρώτες απαντήσεις για τα θέματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

 

Ψηφιακά Συστήματα 

Οι πρώτες απαντήσεις για τα θέματα στα Ψηφιακά Συστήματα    

 

 

 

Η έναρξη των εξετάσεων ήταν στις 08:30, ενώ οι υποψήφιοι έπρεπε να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια είναι τρεις ώρες για όλα τα μαθήματα, εκτός από το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο προβλέπονται τέσσερις ώρες.

Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ

•    Σάββατο 13 Ιουνίου

Τεχνολογία Υλικών
Οικοδομική
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II
και Ψηφιακά Συστήματα


•    Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 με:
1.    Στοιχεία Ψύξης Κλιματισμού
2.    Κινητήρες Αεροσκαφών
3.    και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

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