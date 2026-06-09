Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις ανά Πεδίο

Μετά τη χθεσινή «αυλαία» των Πανελληνίων για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων και τη διαδικασία της βαθμολόγησης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η εκπαιδευτική κοινότητα επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τα πρώτα μηνύματα που στέλνουν τα γραπτά των υποψηφίων με φόντο τις Βάσεις 2026.

Αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι πρώτες εκτιμήσεις από βαθμολογητές και εκπαιδευτικούς επιτρέπουν μια πρώτη προσέγγιση της φετινής εικόνας.

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