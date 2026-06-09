Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Oι απαντήσεις στα θέματα των μαθημάτων ειδικότητας

Εξετάστηκαν σε Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: POOL / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ / EUROKINISSI
Πανελλαδικές 2026 - Σύντομος Σχολιασμός Θεμάτων Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) ΕΠΑ.Λ.

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στις 9/6, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας στις Πανελλήνιες 2026.
  • Τα μαθήματα περιλάμβαναν: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο και Διεθνείς Κανονισμοί, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, και Στοιχεία Μηχανών.
  • Το star.gr σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς δημοσίευσε τις τελικές απαντήσεις στα θέματα των μαθημάτων.
  • Οι απαντήσεις περιλαμβάνουν τα μαθήματα ΑΟΔ, Στοιχεία Μηχανών, Ναυτικό Δίκαιο και Υγιεινή.

Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα (9/6) οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2026 και συγκεκριμένα στα:

  1. Υγιεινή
  2. Ναυτικό Δίκαιο και Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές,
  3. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
  4. και Στοιχεία Μηχανών

Το star.gr σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς σας παρουσιάζουν τις τελικές απαντήσεις στα θέματα των εξεταζόμενων μαθημάτων ειδικότητας.

Οι τελικές απαντήσεις στο μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Οι τελικές απαντήσεις στο μάθημα Στοιχεία Μηχανών 

Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Oι απαντήσεις στα θέματα των μαθημάτων ειδικότητας

Οι τελικές απαντήσεις στο μάθημα Ναυτικό Δίκαιο και Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές

Οι πρώτες απαντήσεις στο μάθημα Υγιεινή 

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