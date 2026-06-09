Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα (9/6) οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2026 και συγκεκριμένα στα:
- Υγιεινή
- Ναυτικό Δίκαιο και Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές,
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
- και Στοιχεία Μηχανών
Το star.gr σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς σας παρουσιάζουν τις τελικές απαντήσεις στα θέματα των εξεταζόμενων μαθημάτων ειδικότητας.
Οι τελικές απαντήσεις στο μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)
Οι τελικές απαντήσεις στο μάθημα Στοιχεία Μηχανών
Οι τελικές απαντήσεις στο μάθημα Ναυτικό Δίκαιο και Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές
Οι πρώτες απαντήσεις στο μάθημα Υγιεινή
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