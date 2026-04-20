Καιρός: Στα δύο η χώρα – Πού θα βρέχει, πού θα είναι καλοκαίρι

Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αίθριος καιρός σήμερα σε πολλές περιοχές, με θερμοκρασίες έως 25°C.
  • Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και Θράκης.
  • Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές το απόγευμα, με περιορισμένη ορατότητα.
  • Άνεμοι 3-6 μποφόρ, με νότιους στα βόρεια και δυτικούς στις υπόλοιπες περιοχές.
  • Αύριο, αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.

Αίθριος θα είναι σήμερα, Δευτέρα ο καιρός, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο σε αρκετές περιοχές θα σημειωθούν βροχές, αν και η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. 

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. 

 

 

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. 

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βαθμιαία βελτίωση. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας και της Στερεάς, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και κατά τόπους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους από το μεσημέρι. Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βοειοδυτικούς και από το βράδυ θα εξασθενήσουν.  Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.  Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 21-04-2026

Στην Μακεδονία, τη Θράκη και από το βράδυ στα νησιά του βορείου Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. 

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες. 

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ. 

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-04-2026

Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και το μεσημέρι - απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια προβλέπονται από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Μέχρι το βράδυ σε όλες τις περιοχές θα έχουν επικρατήσει άνεμοι βορείων διευθύνσεων έως 6 μποφόρ. 

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top