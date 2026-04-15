Μυτιλήνη: Στη ΜΕΘ 30χρονη με μικροβιακή μηνιγγίτιδα

Σε εγρήγορση οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες για πιθανή διασπορά

Πηγή: stonisi.gr / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Μυτιλήνης νοσηλεύεται από την Κυριακή του Πάσχα μία 30χρονη που διαγνώστηκε με μικροβιακή μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο.

Η ασθενής εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα που οδήγησαν τους γιατρούς στη διάγνωση της λοίμωξης, κρίνοντας απαραίτητη τη νοσηλεία της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για στενή παρακολούθηση και άμεση χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας, σύμφωνα με το stonisi.gr. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την αποτελεσματική διαχείριση του περιστατικού, ενώ η κατάσταση της υγείας της αξιολογείται συνεχώς. Παράλληλα, οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχουν ενημερωθεί πλήρως, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν κίνδυνο ευρύτερης διασποράς.

Τι είναι η μικροβιακή μηνιγγίτιδα

Η μικροβιακή μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο αποτελεί σοβαρή νόσο, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά όταν διαγνωστεί εγκαίρως. Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της άμεσης ιατρικής εκτίμησης σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων όπως υψηλός πυρετός, έντονος πονοκέφαλος και δυσκαμψία στον αυχένα, ώστε να ξεκινήσει έγκαιρα η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και να μειωθεί ο κίνδυνος επιπλοκών.

