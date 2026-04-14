Συγκλονίζει η αδελφή του 15χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στους Παξούς

Στη θλίψη έχουν βυθιστεί οι Παξοί μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε ανήμερα του Πάσχα, όταν ένας 15χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του και ο 17χρονος φίλος του τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από μετωπική σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας σε κωματώδη κατάσταση και μετά από μισή ώρα υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 17χρονος συνεπιβάτης της μηχανής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Γιάννενα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστά, ο ανήλικος οδηγός, ενώ κινείτο με τη μοτοσικλέτα του, φέρεται να έχασε τον έλεγχο σε απότομη στροφή, να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μία 24χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη αρχικά για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή του εισαγγελέα.

«Θέλω να τον ξαναδώ»

Η οικογένεια του 15χρονου είναι συντετριμμένη. Η αδελφή του θύματος δήλωσε: «Θέλω να τον ξαναδώ για να του πω ό,τι δεν του έχω πει. Ξέρω ότι δεν φορούσε κράνος και ότι ήταν με έναν συνοδηγό», είπε μιλώντας στο MEGA.

«Είχαν βγει βόλτα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ήταν πάνω στην στροφή και ερχόταν άλλο αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο», ανέφερε ο θείος του θύματος.

Ο 15χρονος, ο οποίος δε διέθετε άδεια οδήγησης και σύμφωνα με πληροφορίες δε φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας του νησιού, ωστόσο δεν τα κατάφερε. «Το παιδί αυτό (ο 15χρονος) είχε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική και αυχενική κάκωση, ήταν σε κωματώδη κατάσταση και κατέληξε στο Κέντρο Υγείας μετά από μισή ώρα», δήλωσε στο Star ο διευθυντής Κ.Υ. Παξών, Μιχάλης Κάντας.

Ο 17χρονος συνεπιβάτης της μηχανής χρειάστηκε να διακομισθεί στα Γιάννενα και έχει υποβληθεί σε χειρουργεία καθώς φέρει κατάγματα σε όλο το σώμα.