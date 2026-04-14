Συγκλονίζει η αδελφή του 15χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στους Παξούς

«Θέλω να τον ξαναδώ για να του πω ό,τι δεν του έχω πει»

14.04.26 , 10:46 Τίνα Μεσσαροπούλου για Ιωάννα Τούνη: «Τώρα, πάλι θα γίνω εγώ η κακιά»
14.04.26 , 10:34 Piano City Athens 2026, 9 - 18 Μαΐου σε όλη την Αθήνα
14.04.26 , 10:16 Γιώργος Παπαχαραλάμπους: Μας δείχνει πώς να χάσουμε τα κιλά του Πάσχα
14.04.26 , 10:03 Μυτιλήνη: Νεκρός οδηγός μηχανής που «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο
14.04.26 , 09:42 Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις - Τι να προσέξετε
14.04.26 , 09:38 Λατινοπούλου: Μιμήθηκε on air τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
14.04.26 , 09:27 Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»
14.04.26 , 09:27 Ford GT Mk IV:«Έσπασε» τα χρονόμετρα»
14.04.26 , 09:18 Βασάλος - Βαρθολομάτου: Διακοπές στις μαγευτικές Σεϋχέλλες για το Πάσχα
14.04.26 , 09:03 «Τιτανικός»: Οι ιστορίες των Ελλήνων επιβατών που χάθηκαν στο ναυάγιο
14.04.26 , 09:02 Νέες Vespa Primavera και Vespa Sprint S: Δείτε τις τιμές
14.04.26 , 08:41 Μενίδι: Δε θα ακρωτηριάσουν τον 14χρονο που τραυματίστηκε από κροτίδα
14.04.26 , 08:40
14.04.26 , 08:35 Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Πάσχα στη Μύκονο
14.04.26 , 08:30 Φαίη Σκορδά: Στο Κιλκίς με τον σύντροφό της για τις διακοπές του Πάσχα
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Ποζάρουν μαζί μετά τον χωρισμό
Καιρός: Έρχεται αφρομεσογειακός κυκλώνας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Διακοπές στις μαγευτικές Σεϋχέλλες για το Πάσχα
Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Φαίη Σκορδά: Στο Κιλκίς με τον σύντροφό της για τις διακοπές του Πάσχα
Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Σίσσυ Χρηστίδου: Οι «Τότε & τώρα» φωτογραφίες με τους γιους της!
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Συγκλονίζουν τα τροχαία σε Παξούς και Αρτέμιδα / ΜΕGA
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θανατηφόρο τροχαίο στους Παξούς ανήμερα του Πάσχα, με θύμα 15χρονο μοτοσικλετιστή και σοβαρά τραυματισμένο 17χρονο φίλο του.
  • Ο 15χρονος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από μισή ώρα στο Κέντρο Υγείας, ενώ ο 17χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
  • Ο 15χρονος δεν είχε άδεια οδήγησης και δεν φορούσε κράνος, ενώ η σύγκρουση προήλθε από απώλεια ελέγχου στη στροφή.
  • Η οδηγός του αυτοκινήτου, 24 ετών, αρχικά συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά αφέθηκε ελεύθερη.
  • Η οικογένεια του θύματος είναι συντετριμμένη, με την αδελφή του να εκφράζει την επιθυμία να τον ξαναδεί.

Στη θλίψη έχουν βυθιστεί οι Παξοί μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε ανήμερα του Πάσχα, όταν ένας 15χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του και ο 17χρονος φίλος του τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από μετωπική σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο με μηχανή

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας σε κωματώδη κατάσταση και μετά από μισή ώρα υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 17χρονος συνεπιβάτης της μηχανής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Γιάννενα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστά, ο ανήλικος οδηγός, ενώ κινείτο με τη μοτοσικλέτα του, φέρεται να έχασε τον έλεγχο σε απότομη στροφή, να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μία 24χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη αρχικά για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή του εισαγγελέα.

«Θέλω να τον ξαναδώ»

Στη θλίψη έχουν βυθιστεί οι Παξοί μετά το θανατηφόρο τροχαίο

Η οικογένεια του 15χρονου είναι συντετριμμένη. Η αδελφή του θύματος δήλωσε: «Θέλω να τον ξαναδώ για να του πω ό,τι δεν του έχω πει. Ξέρω ότι δεν φορούσε κράνος και ότι ήταν με έναν συνοδηγό», είπε μιλώντας στο MEGA.

«Είχαν βγει βόλτα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ήταν πάνω στην στροφή και ερχόταν άλλο αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο», ανέφερε ο θείος του θύματος.

Τροχαίο Αρτέμιδα: «Λιποθύμησα κι ο οδηγός έβαλε πρώτη κι έφυγε»

Ο 15χρονος, ο οποίος δε διέθετε άδεια οδήγησης και σύμφωνα με πληροφορίες δε φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας του νησιού, ωστόσο δεν τα κατάφερε. «Το παιδί αυτό (ο 15χρονος) είχε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική και αυχενική κάκωση, ήταν σε κωματώδη κατάσταση και κατέληξε στο Κέντρο Υγείας μετά από μισή ώρα», δήλωσε στο Star ο διευθυντής Κ.Υ. Παξών, Μιχάλης Κάντας.

Ο 17χρονος συνεπιβάτης της μηχανής χρειάστηκε να διακομισθεί στα Γιάννενα και έχει υποβληθεί σε χειρουργεία καθώς φέρει κατάγματα σε όλο το σώμα.

 

 

 

