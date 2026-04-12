229 supercars στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ!

Δεν κυκλοφορούσαν νόμιμα στην Ελλάδα - Κάποια φέρεται να ήταν κλεμμένα

12.04.26 , 22:02 Ουγγαρία: Ιστορική νίκη Μάγιαρ - Ο Όρμπαν έχασε τις εκλογές μετά από 16 έτη
12.04.26 , 21:16 229 supercars στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ!
12.04.26 , 20:32 Ford Puma: Σε ποια σημεία ξεχωρίζει
12.04.26 , 20:15 Ναυτικό αποκλεισμό σχεδιάζουν οι ΗΠΑ
12.04.26 , 18:45 Ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ - Μπορώ να καταστρέψω σε μία μέρα το Ιράν
12.04.26 , 18:13 Πώς επηρεάζει η πίστη την ψυχική μας υγεία και ευημερία
12.04.26 , 17:52 Ιωάννης Παπαζήσης: Έτσι πέρασε το Πάσχα στην Κέρκυρα με τον γιο του
12.04.26 , 17:35 Σούπερ επίδομα 1.118 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
12.04.26 , 17:35 Γιώργος Πρίντεζης: Η ηλικία, το ύψος, το μπάσκετ, ο γάμος & οι κόρες του
12.04.26 , 17:24 Ο Πίτερς θέλει να φύγει από Ολυμπιακό - Νέο όνομα αντικαταστάτης του
12.04.26 , 17:09 Ελένη Τσολάκη: Πέρασε το πρώτο Πάσχα με την κορούλα της
12.04.26 , 16:43 Ελένη Βουλγαράκη: Στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα για το Πάσχα
12.04.26 , 16:20 Εβδομάδα της Διακαινησίμου: Τι συμβολίζει - Τα έθιμα σε όλη την Ελλάδα
12.04.26 , 15:32 Ένταση με τουρκικό αλιευτικό ανήμερα Πάσχα στη βραχονησίδα Ζουράφα
12.04.26 , 15:24 Δανάη Μπάρκα: Στην Ανάσταση με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση
Συντάξεις Μαΐου: Είναι επίσημο – Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται
Δανάη Μπάρκα: Στην Ανάσταση με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση
Ιωάννης Παπαζήσης: Έτσι πέρασε το Πάσχα στην Κέρκυρα με τον γιο του
Ελένη Τσολάκη: Πέρασε το πρώτο Πάσχα με την κορούλα της
Ελένη Βουλγαράκη: Στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα για το Πάσχα
Σίσσυ Χρηστίδου: Πάσχα στην Κέρκυρα με τη βαφτιστήρα της, Έιντα
Αναστασία Παντούση: Οι ευχές του Ιωάννη Παπαζήση για τα γενέθλιά της
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Ο Πίτερς θέλει να φύγει από Ολυμπιακό - Νέο όνομα αντικαταστάτης του
Αθηνά Οικονομάκου: Ο προορισμός που επέλεξε με τον Τσερέλα για το Πάσχα!
Περισσότερα

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
  • Η ΑΑΔΕ εντόπισε και δέσμευσε 229 supercars αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ λόγω παρατυπιών.
  • Τα οχήματα δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα κυκλοφορίας και εντοπίστηκαν σοβαρές παραβάσεις.
  • Σε ένα αυτοκίνητο βρέθηκε κοκαΐνη και άλλα είχαν πλαστές πινακίδες, υποδεικνύοντας κλοπή.
  • Οι έλεγχοι έγιναν σε αντιπροσωπείες και χώρους στάθμευσης, αποκαλύπτοντας φορολογικές παραβάσεις.
  • Η επιχείρηση συνεχίζεται με έρευνες για τις διασυνδέσεις του κυκλώματος.

Εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων αποκάλυψε ένα εκτενές κύκλωμα παρατυπιών γύρω από την κυκλοφορία πολυτελών οχημάτων (supercars), με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AAΔΕ) να προχωρά στον εντοπισμό και τη δέσμευση 229 αυτοκινήτων συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο Γιώργος Σαραντάκος στο κεντρικό δελτίο του Star, τα οχήματα δε διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για νόμιμη κυκλοφορία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίστηκαν σοβαρές παραβάσεις. Σε ένα από τα αυτοκίνητα βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης, ενώ άλλα έφεραν πλαστές πινακίδες, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες ότι πρόκειται για κλεμμένα οχήματα.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν συντονισμένα σε αντιπροσωπείες, χώρους στάθμευσης και στο τελωνείο Πειραιά, αποκαλύπτοντας ότι πολλά από τα οχήματα δεν είχαν δηλωθεί φορολογικά ή εμφανίζονταν με διαφορετικά στοιχεία ιδιοκτησίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αξία ενός και μόνο αυτοκινήτου έφτανε ακόμη και τις 750.000 ευρώ.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να ερευνούν το εύρος της υπόθεσης και τις πιθανές διασυνδέσεις, ενώ τα ευρήματα αναδεικνύουν τη συστηματική προσπάθεια καταστρατήγησης της νομιμότητας στον χώρο των πολυτελών εισαγωγών και πωλήσεων οχημάτων.

