229 supercars στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ!

Εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων αποκάλυψε ένα εκτενές κύκλωμα παρατυπιών γύρω από την κυκλοφορία πολυτελών οχημάτων (supercars), με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AAΔΕ) να προχωρά στον εντοπισμό και τη δέσμευση 229 αυτοκινήτων συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο Γιώργος Σαραντάκος στο κεντρικό δελτίο του Star, τα οχήματα δε διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για νόμιμη κυκλοφορία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίστηκαν σοβαρές παραβάσεις. Σε ένα από τα αυτοκίνητα βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης, ενώ άλλα έφεραν πλαστές πινακίδες, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες ότι πρόκειται για κλεμμένα οχήματα.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν συντονισμένα σε αντιπροσωπείες, χώρους στάθμευσης και στο τελωνείο Πειραιά, αποκαλύπτοντας ότι πολλά από τα οχήματα δεν είχαν δηλωθεί φορολογικά ή εμφανίζονταν με διαφορετικά στοιχεία ιδιοκτησίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αξία ενός και μόνο αυτοκινήτου έφτανε ακόμη και τις 750.000 ευρώ.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να ερευνούν το εύρος της υπόθεσης και τις πιθανές διασυνδέσεις, ενώ τα ευρήματα αναδεικνύουν τη συστηματική προσπάθεια καταστρατήγησης της νομιμότητας στον χώρο των πολυτελών εισαγωγών και πωλήσεων οχημάτων.