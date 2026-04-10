Πάτρα: Δρόμος «κατάπιε» απορριματοφόρο - Τραυματίστηκε εργαζόμενος

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην Πάτρα, όταν δρόμος υπέστη καθίζηση και «κατάπιε» απορριματοφόρο, προκαλώντας τραυματισμό εργαζομένου και σοβαρές υλικές ζημιές.
Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Αλσυλλίου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, μια υπόγεια διαρροή σε αγωγό ύδρευσης, που δεν ήταν ορατή, δημιούργησε μια επικίνδυνη «παγίδα» στο οδόστρωμα.
Το υπόστρωμα του δρόμου είχε υποχωρήσει και τη στιγμή που πέρασε από το σημείο το βαρύ απορριματοφόρο του δήμου, η άσφαλτος «βούλιαξε», με αποτέλεσμα να βυθιστεί η πίσω ρόδα του οχήματος. Από την καθίζηση δημιουργήθηκε μια μεγάλη λακκούβα, περίπου δύο τετραγωνικών μέτρων.
Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένας εργαζόμενος καθαριότητας που βρισκόταν στο πίσω μέρος του απορριματοφόρου τραυματίστηκε στο πόδι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς τα τραύματά του δεν είναι σοβαρά.
Παράλληλα, η διαρροή του αγωγού ύδρευσης είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει και ένα υπόγειο διαμέρισμα στην περιοχή, προκαλώντας επιπλέον προβλήματα.