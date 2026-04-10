Hyundai: N Hyper φορτιστές στην πίστα αγώνων του Nürburgring

Η φόρτιση... αστραπή μέσα στην πίστα

Hyundai: N Hyper φορτιστές στην πίστα αγώνων του Nürburgring
Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε τη διάθεση δύο N Hyper φορτιστών στην πίστα αγώνων του Nürburgring της Γερμανίας. Αυτή η πρωτοβουλία επιτρέπει στην Hyundai Motor να προσφέρει υπερταχεία φόρτιση για ηλεκτρικά (EV) οχήματα σε έναν από τους πιο φημισμένους χώρους του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο.Οι φορτιστές N Hyper στο Nürburgring ενσαρκώνουν τη φιλοσοφία «Performance for All» της Hyundai N, καθιστώντας τις εμπειρίες υψηλών επιδόσεων ηλεκτρικών οχημάτων πιο προσιτές στους λάτρεις της οδήγησης.

Hyundai: N Hyper φορτιστές στην πίστα αγώνων του Nürburgring
Πώς βελτιώνει η Hyundai Motor την εμπειρία των ηλεκτρικών οχημάτων στο Nürburgring;

Στρατηγικά τοποθετημένοι στην είσοδο της διαδρομής Tourist Drive, οι N Hyper φορτιστές σηματοδοτούν τον πρώτο εξαιρετικά γρήγορο σταθμό φόρτισης της Hyundai στο συγκρότημα του Nürburgring. Φέρνοντας την υπερταχεία φόρτιση απευθείας στην πίστα, η Hyundai Motor διασφαλίζει ότι οι οδηγοί μπορούν να επαναφορτίζουν γρήγορα και να επιστρέφουν αμέσως στη δράση. Αυτή η αναβάθμιση της υποδομής υπογραμμίζει τη δέσμευση της Hyundai Motor να διατηρήσει τη συγκίνηση της οδήγησης ακόμη και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, εγγυώμενη αδιάλειπτη απόλαυση στην πίστα για όλους.

Hyundai: N Hyper φορτιστές στην πίστα αγώνων του Nürburgring

Οι N Hyper φορτιστές ξεκίνησαν την πιλοτική τους λειτουργία μέσα στο Μάρτιο του 2026 για να διασφαλιστεί ότι οι οδηγοί θα έχουν άμεση πρόσβαση στη νέα σεζόν της πίστας.Μετά από μια πρώτη φάση βελτιστοποίησης των υπηρεσιών, οι κάτοχοι των IONIQ 5 N και IONIQ 6 N θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν φόρτισης μέσω της εφαρμογής Charge myHyundai για κινητά στην Ευρώπη ξεκινώντας από τον Απρίλιο του 2026.

Hyundai: N Hyper φορτιστές στην πίστα αγώνων του Nürburgring
Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί βασικό βήμα στον οδικό χάρτη της Hyundai Motor για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος απόδοσης για την εποχή των ηλεκτρικών οχημάτων (EV). Μετά την εγκατάσταση του πρώτου σταθμού ταχείας φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα υψηλών επιδόσεων στο Inje Speedium στην Κορέα το 2023, η εταιρεία επεκτείνει τώρα την παγκόσμια υποδομή φόρτισης υψηλών επιδόσεων στο Nürburgring — την ίδια πίστα που ενέπνευσε τη μάρκα N.

