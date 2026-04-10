Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή γυναίκα από φωτιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στην Πάτρα, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε ξαφνικά σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου, στην περιοχή Ψηλά Αλώνια, όπου βρίσκονταν η 92χρονη γυναίκα μαζί με την οικιακή βοηθό της. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και κλιμακοφόρο όχημα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά και να απεγκλωβίσουν τους ενοίκους.

Πυκνοί καπνοί κάλυψαν το διαμέρισμα, όπως καταγράφηκε και στις εικόνες που εξασφάλισε το Star. Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού όχι μόνο των ενοίκων του ορόφου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αλλά και του υπερκείμενου ορόφου, για λόγους ασφαλείας.

Δυστυχώς, η ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμα. Η οικιακή βοηθός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παράλληλα, ανησυχία προκάλεσε η κατάσταση ενός μικρού παιδιού που διέμενε σε άλλο όροφο της πολυκατοικίας, το οποίο παρουσίασε έντονα αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού και διακομίστηκε άμεσα για ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα και πρώην γενικού γραμματέα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.