Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή γυναίκα από φωτιά σε πολυκατοικία

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στην Πάτρα: 92χρονη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο από φωτιά σε διαμέρισμα.
  • Η πυρκαγιά ξέσπασε στο 4ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή Ψηλά Αλώνια.
  • Πυροσβεστική και κλιμακοφόρο όχημα έσπευσαν για απεγκλωβισμό ενοίκων.
  • Η οικιακή βοηθός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ένα μικρό παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
  • Η γυναίκα ήταν μητέρα πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στην Πάτρα, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε ξαφνικά σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου, στην περιοχή Ψηλά Αλώνια, όπου βρίσκονταν η 92χρονη γυναίκα μαζί με την οικιακή βοηθό της. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και κλιμακοφόρο όχημα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά και να απεγκλωβίσουν τους ενοίκους.

Πυκνοί καπνοί κάλυψαν το διαμέρισμα, όπως καταγράφηκε και στις εικόνες που εξασφάλισε το Star. Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού όχι μόνο των ενοίκων του ορόφου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αλλά και του υπερκείμενου ορόφου, για λόγους ασφαλείας.

Δυστυχώς, η ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμα. Η οικιακή βοηθός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παράλληλα, ανησυχία προκάλεσε η κατάσταση ενός μικρού παιδιού που διέμενε σε άλλο όροφο της πολυκατοικίας, το οποίο παρουσίασε έντονα αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού και διακομίστηκε άμεσα για ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα και πρώην γενικού γραμματέα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

